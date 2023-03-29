ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры: им стал архимандрит от УПЦ МП, призвавший переходить в Поместную церковь

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Им стал член Духовного собора Лавры архимандрит Авраамий (Лотиш).

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Об этом сообщили на сайте ПЦУ. Митрополит Эпифаний выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Со своей стороны, новый и.о. наместник Лавры обратился к братии с признанием, что провел много времени в молитве и размышлениях, прежде чем перейти в ПЦУ, однако выбрал остаться в месте, где он слагал обеты перед Богом. Также Авраамий призвал братию последовать собственному примеру.

"В происходящем я вижу действие Промысла Божьего и побуждение для всех нас признать новую каноническую реальность существования в Украине Поместной православной церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии, имеющей признание Вселенского патриарха и Поместных церквей, которая имеет канонически избранного предстоятеля Киевского и всея Украины Эпифания, священноархимандрита Печерской лавры", – подчеркнул он.

"Призываю вас остаться в Лавре в составе Поместной православной церкви Украины под омофором Блаженнейшего митрополита Эпифания. Готов к общению с вами и стараюсь вместе с вами потрудиться для обновления нашей обители как настоящего монастыря и места духовного обновления для монахов и всех верных", – отметил в обращении Авраамий.

Напомним: ранее также митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

Епифаний добавил, что у юрисдикции московского патриархата в Украине нет ни канонической, ни моральной перспективы, а также выразил надежду, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь будет подтвержден и государственным законом.

"Как священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто живет по требованиям канонов и Томоса, отвергнет беззаконные власти Москвы, – продолжат свое служение в Лавре", – заверил Эпифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киево-Печерской лавре 29 марта с утра начали собираться верующие УПЦ МП. Сегодня монахи московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника;

– при этом епископ УПЦ московского патриархата, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что представители УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители российской церкви якобы имеют законное право находиться в обители.

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