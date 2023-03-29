''Не уеду из Украины, пока здесь всех не отпою'': Паша-''Мерседес'' после выселения из Лавры разразился угрозами Зеленскому и его семье. Видео

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (настоящее имя Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", на фоне выселения из святыни разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

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Соответствующее обращение Павла опубликовано на Youtube-канале "Лавра. Путь спасения". Он заявил президенту и его "своре", что слезы выселенных священнослужителей, "не упадут в землю – они упадут вам на голову" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!" – сказал он.

"Горе вам! Бойтесь!" – угрожал митрополит.

Он заявил, что братия не покинет территорию лавры, пока не получит документы из суда. Кроме того, бывший наместник лавры прокомментировал информацию о том, что он был замечен в миграционном центре по оформлению загранпаспорта.

"Введите сегодня в интернет: (сообщают. - ред.), что я сегодня еду. Покидаю свою страну. Быстро оформил паспорт и сбежал из этого помещения. Вроде бы это я оформлял документы, будто я что-то делал. Они везде рассказывают, что я уеду. Нет, я не поеду до последнего из вас, пока похороню всех!" – разразился угрозами митрополит Павел.

Напомним: 29 марта настоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Им стал член Духовного собора Лавры архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотиш).

Новый руководитель лавры обратился к братии с признанием, что провел много времени в молитве и размышлениях, прежде чем перейти в ПЦУ, однако выбрал остаться в месте, где он обещал перед Богом. Также Авраамий призвал братию последовать собственному примеру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в этот день епископ УПЦ Московского патриархата, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что представители УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители русской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители;

– в Киево-Печерской лавре в среду, 29 марта, с утра начали собираться верующие УПЦ МП. В этот день монахи Московского патриархата должны были окончательно покинуть территорию заповедника.

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