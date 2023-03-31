В Киево-Печерской лавре облили водой активистов, требовавших изгнать УПЦ МП из монастыря. Видео

В Киево-Печерскую лавру в пятницу, 31 марта, пришли несколько человек с баннером: "Долой ру**ню из Лавры", который порвали верующие УПЦ МП. Позже священник Московского патриархата облил водой одного из активистов, назвав это "водосвятием".

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия находятся правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Украинские патриоты пришли под стены Лавры с баннером: "Прочь ру***ню из Лавры". Прихожане УПЦ МП порвали этот плакат. Сразу после этого архимандрит УПЦ МП Федор облил водой из ведра одного из активистов, а затем начал "освящать" водой и журналистов Федор назвал это "водосвятием", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как рядом с верующими УПЦ МП, блокирующими вход в одно из зданий Лавры, стоит несколько активистов. Один из них держит в руках плакат и пытается перекричать приверженцев Московского патриархата. В следующий момент одного из активистов из ведра обливает водой архимандрит УПЦ МП, после чего сразу идет дальше.

Стоит добавить, что в сети появилась информация о том, что представители УПЦ МП якобы предлагают деньги за то, чтобы люди приезжали в Киево-Печерскую лавру и выступали на стороне Московского патриархата. Тем, кто согласится, обещают выплатить 1600 гривен.

Напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Лавры до 29 марта.

В четверг, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата блокируют второй день подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Павел на фоне выселения из Киево-Печерской лавры разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

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