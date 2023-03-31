''Людей очень мало'': в сети за деньги пытались собрать массовку в защиту УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, но что-то пошло не так

Представители УПЦ МП якобы предлагают деньги за то, чтобы люди приезжали в Киево-Печерскую лавру и выступали на стороне Московского патриархата. Тем, кто согласится, обещают выплатить 1600 гривен.

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Скриншот с соответствующим объявлением опубликовали в социальных сетях. Пользователи негативно отреагировали на это предложение.

"Братья и сестры. 31 марта едем в Киево-Печерскую лавру. Владыка сказал, что просто так Лавру не оставят, людей (верующих УПЦ МП. – Ред.) очень мало, просит стоять за Святыню. 1600 гривен", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что пользователи соцсети негативно отреагировали на такое объявление. В частности, одна из них написала в ответ: "Святыню и так дешево оценили. видимо, у моск*витов деньги заканчиваются".

Стоит добавить, что 31 марта, "на защиту" УПЦ МП в Лавру пришло гораздо меньше верующих, чем накануне.

Напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Лавры до 29 марта.

Митрополит Павел на фоне выселения из Киево-Печерской лавры разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

В четверг, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались верующие УПЦ МП и заблокировали двери. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описи имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата блокируют второй день подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви (МП) к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным одностороннего расторжения договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

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