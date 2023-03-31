Митрополит Павел ''анонсировал'' штурм Киево-Печерской лавры: в сети отреагировали мемами. Видео

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (настоящее имя – Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", в пятницу, 31 марта, заявил о запланированном на 17:00 "штурме" святыни. Через час после указанного времени он так и не начался, зато сеть разразилась мемами.

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В своем обращении, опубликованном на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения", Павел заявил, что "наши люди подслушали молодчиков, которые говорили по телефону, готовясь к этим событиям". Он призвал верующих молиться и попросил защиты у правоохранителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В ответ на такую новость комментаторы начали отсчет до начала штурма. Однако, как сообщили очевидцы, ни в 17:00, ни в 17:30 ничего необычного не произошло. Ситуация у входа в Лавру не изменилась – верующие и священники молятся, противники УПЦ (около 10 человек) время от времени выкрикивают лозунги.

Напомним: в соцсетях сообщили, что представители УПЦ МП предлагают деньги за то, чтобы люди приезжали в Киево-Печерскую лавру и выступали на стороне Московского патриархата. Тем, кто согласится, обещают выплатить 1600 грн. Пользователи негативно отреагировали на это предложение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 марта в Киево-Печерскую лавру пришло несколько человек с баннером "Долой ру*ню из Лавры", который порвали верующие УПЦ МП. Позже священник Московского патриархата облил водой одного из активистов, назвав это "водосвятием";

– представители УПЦ МП в Киево-Печерской лавре продолжают мешать работе специальной комиссии Министерства культуры. Монахи блокируют двери и не дают должностным лицам заходить в здания заповедника.

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