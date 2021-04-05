В Киеве транспорт заработал по спецпропускам: что происходит в маршрутках и метро. Фото и видео

В Киеве с понедельника, 5 апреля, начал действовать локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличения госпитализаций. Новые карантинные правила среди прочего затронули работу общественного транспорта – в нем людям разрешено ездить исключительно при наличии специального проездного удостоверения.

OBOZREVATEL проверил, что происходило в столице на остановках и в транспорте, придерживались ли горожане ограничительных мероприятий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Утром 5 апреля троллейбусы и трамваи в Киеве в большинстве ехали почти пустыми, а в некоторых были переполнены пассажирами только на сидячих месяцах. Тогда как в маршрутках иногда людей пускали в салон, даже не спрашивая о наличии пропусков.

Скопление людей наблюдалось как на остановках наземного общественного транспорта, так и возле станций метро. В последних часть входов перекрыли, возле них дежурят правоохранители. Там случались и незначительные конфликты – киевляне высказывали возмущение не только новыми правилами проезда в транспорте, но и неорганизованностью этого процесса со стороны властей.

Многие предприятия до сих пор не смогли оформить через Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) соответствующие спецпропуска. Люди пытались воспользоваться транспортом только при наличии справок с работы, однако их не пускали.

В то же время иногда правоохранители выявляли среди пассажиров тех, кто пытался воспользоваться поддельным спецпропуском.

Напомним: мэр Киева Виталий Кличко 2 апреля показал, как выглядят спецпропуска на общественный транспорт. Он уточнил, что это не проездной билет и за проезд платить нужно. К тому же необходимо иметь с собой документ об удостоверении личности.

По его словам, порядок получения пропусков размещен на официальном сайте КГГА. Всего будет выдано до 400 тысяч таких документов.

Во время локдауна в Киеве пообещали не уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. На маршрутах столицы должны курсировать 1130 его единиц. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства. Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве 5 апреля начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и позволила работать заведениям общественного питания только на вынос. О том, что запрещено в городе – читайте в материале.