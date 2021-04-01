Як отримати спецперепустку для транспорту Києва під час локдауну: інструкція від КМДА

У четвер, 1 квітня, в КМДА оприлюднили умови видачі спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"Згідно із затвердженим порядком, спецперепустки будуть видавати лише для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи", – повідомили в КМДА.

Для отримання спеціального проїзного посвідчення керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У листі необхідно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток із вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із вказанням розташування підприємства – адреси та району м. Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

За результатами розгляду листа контактну особу буде повідомлено про місце та час отримання спецперепусток. Звертаємо увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймають.

Листи подавати до Департаменту транспортної інфраструктури, за адресою: вулиця Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх.

У КМДА також нагадали, що умови оплати проїзду не змінюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення коронавірусної хвороби, столична влада ухвалила рішення запровадити суворий локдаун у Києві з 5 квітня. Не працюватимуть школи та дитячі садки, а громадський транспорт ходитиме суто для працівників критичної інфраструктури.