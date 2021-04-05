"Самые дорогие километры в жизни": цены на такси в Киеве взлетели в первый день локдауна

В Киеве, 5 апреля, из-за запрета пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков цены на такси взлетели в 2-4 раза. Службы автоматически пересмотрели свои тарифы, исходя из повышенного спроса.

В результате киевлянам предлагают заплатить 450-800 грн за поездки, которые еще несколько дней назад обходились в 180-250 грн. К примеру, поездка от метро Академгородок до Крещатика, которая на метро бы заняла 22 минуты, а на машине около получаса, обойдется как минимум в 437 грн, хотя в обычный день стоила бы не больше 180 грн.

Самые популярные службы такси предлагают:

Uber – 437 грн;

Bolt – 481 грн;

Uklon – 445 грн.

Службы такси поясняют такой рост цен алгоритмом. Мол, растет спрос на такси, появляется основания для того, чтобы поднимать цены. Напомним, такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда после полного локдауна такси повысили цены в 3-4 раза.

В распоряжение OBOZREVATEL также попал эфир других служб такси (система при которой сотрудники такси выбирают себе заказы), в них стоимость поездок увеличена не так значительно, как у популярных сервисов, которые рассчитывают цены исходя из алгоритмов.

Киевляне же реагируют на стоимость такси в своих соцсетях. "Это могли быть самые дорогие 24 км в моей жизни. Но нет", – пишет Наталья Сад.

"А если срочно нужно добраться в место, а таких средств нет", – возмущается журналист Наталья Савченко, которой службы такси насчитала 806 грн за поездку по Киеву "со скидкой".

"Как вам такие цены на такси", – пишет юрист Клим Братковский.

работа всех школ и детских садов;

работа всего общественного транспорта за исключением перевозок работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам;

работа заведений общественного питания. Разрешена только доставка и продажа на вынос;

работа продуктовых ярмарок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в связи с усилением карантина с 5 марта перекрыли детские площадки, ограничив их красной лентой. На них развесили предупреждения о количестве заболевших детей коронавирусом в столице