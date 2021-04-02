Кличко показав спецперепустки на транспорт у Києві

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 2 квітня, показав, як будуть виглядати спецперепустки на громадський транспорт.

Голова КМДА нагадав, що з 5 квітня в столиці почнуть діяти карантинні обмеження в спеціальному режимі.

"Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Підкреслюю – це не проїзний квиток. За проїзд платити потрібно. До того ж необхідно мати із собою спецперепустку та документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі перепустки отримають передусім працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові", – сказав Кличко.

Мер Києва уточнив, що порядок отримання перепусток розміщено на офіційному сайті КМДА. Всього буде видано близько 400 тисяч таких документів.

"Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. Тому наше головне завдання – забезпечити пересування по місту людей, від яких залежить життєдіяльність столиці", – додав мер.

Він зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють із наповненням – 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

"Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати та закривати у той час, як і завжди. Кількість потягів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками", – зазначив Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: