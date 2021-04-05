Київ у перший день локдауну скували затори та ДТП. Фото

У понеділок, 5 квітня, в Києві посилили карантинні заходи і обмежили роботу громадського транспорту. Через що на зупинках зібралися натовпи людей, а на дорогах утворилися затяжні затори.

Як показують дані Google Maps, з ранку в столиці також трапилася низка ДТП. Аварії сталися на проспекті Героїв Сталінграда, проспекті Соборності, пр. Миколи Бажана, вулиця Набережно-Рибальська, вул. Маршала Малиновського, вул. Оноре де Бальзака, вул. Андрія Малишка, Набережному шосе.

Відразу три ДТП на проспекті Романа Шухевича, дві аварії на пр. Перемоги і одна ДТП на площі Героїв Бреста. Також через чотири аварії на Великій окружній дорозі авто стоять у тягучці. На виїзді з Києва біля метро "Бориспільська" ведуться дорожні роботи.

Крім того, ускладнено проїзд по таких вулицях: Олени Теліги, Щусєва, Стеценка, Семена Скляренка, Богатирській, Новокостянтинівській, Кирилівській та Вишгородській. Застряг у заторі транспорт на пр. Степана Бандери.

У центрі столиці затори утворилися на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Короленківськй та Великій Васильківській. Два ДТП трапилися на вул. Лева Толстого.

На лівому березі Києва ускладнений рух на проспекті Бажана, пр. Соборності, пр. Шухевича, пр. Петра Григоренка та Дарницькому шосе. Також складно проїхати по бульвару Перова, вул. Тепловозна і Дніпровська набережна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу.