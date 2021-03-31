Кияни обурилися введенням спецперепусток у громадському транспорті

Кияни обурились рішенням КМДА про запровадження суворого локдану.

Про це містяни писали у коментарях на сторінці мера Києва Віталія Кличка у Facebook. Зокрема, мешканців столиці турбує питання, як дістатися на роботу тим людям, які зобов'язані щодня ходити на роботу.

"Замість вакцинації ви не пускатимете людей в автобуси? Цікава ідея. А де той мільйон вакцин, який ви обіцяли місту?" – написав киянин Юрій Корогодський.

"Цікаво, як бути тим батькам, що не можуть працювати дистанційно? Зробіть хоча б для їхніх дітей садки та молодшу школу", – зазначила Марина Онищенко.

Але багато киян підтримують рішення КМДА про запровадження локдауну.

"Одразу треба було вводити. А не пройшло 2 тижні легкого недокарантину даремно", – зазначив Мирослав Олешко. З ним солідарна Мирослава Забава.

"Підтримую. Хоча треба було це зробити раніше. Які наступні кроки для допомоги медицині?" – написала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, із 5 квітня у Києві запроваджують суворий локдаун. Закриваються садки та школи, а громадський транспорт працюватиме лише для працівників критичної інфраструктури.