У Києві почав діяти жорсткий локдаун: що заборонено з 5 квітня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
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Карантин у Києві

У Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу.

Столиця закрила всі школи і дитячі сади, обмежила роботу громадського транспорту і дозволила працювати закладам громадського харчування тільки на винос. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Facebook.

Крім того, керівників установ і підприємств зобов'язали відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустку. Роботу припинили також продуктові ярмарки.

Обмеження діятимуть щонайменше до п'ятниці, 16 квітня.

Що заборонено в Києві з 5 квітня:

  • робота всіх шкіл і дитячих садів;

  • робота всього громадського транспорту за винятком перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками;

  • робота закладів громадського харчування. Дозволено тільки доставку і продаж на винос;

  • робота продуктових ярмарків.

Локдаун у Києві
Скриншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. На них розвісили попередження про кількість хворих дітей на коронавірус у столиці

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