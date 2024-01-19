Коммунальщики закрашивают творчество Сони Морозюк на Андреевском спуске. Фото

На столичном Подоле коммунальщики закрашивают стену, на которой находилось граффити Сони Морозюк. Рисунок скандально известной художницы уничтожают по приказу Подольской районной администрации.

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Об этом сообщило Громадське радио. Закрашивать мурал Морозюк начали 19 января.

Граффити Сони Морозюк было создано в сотрудничестве с проектом "Голос страны" и партнером SHAKE ZERO. Также в Киеве появился сквер с муралом "Голос страны", мотивирующий украинцев жить во время войны.

А тем временем Соня Морозюк бросила своего жениха-коррупционера Романа Гринкевича после того, как ГБР сообщило ему о подозрении. По всей видимости, знаменитость питала надежду, что после этого украинцы забудут о ней и не будут копаться в ее прошлом. Но вся эта ситуация только подогрела интерес публики к неоднозначной персоне. В частности, люди вспомнили подкаст Морозюк с сексологом Анастасией Забелой, в рамках которого художница поделилась своими предпочтениями в сексе и осведомленностью в этой теме.

Между тем, 25-летняя художница ранее сама объясняла, что за время карьеры успела собрать деньги на часть квартиры, мастерскую, люксовое авто и множество брендовых украшений, аксессуаров и одежды, стоимость которых сосчитал журналист Илья Кабачинский.

OBOZ.UA также рассказывал о том, кто такая художница Соня Морозюк. С ней сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

Ранее мы писали, что Морозюк и Гринкевич засветились на скандальном новогоднем концерте "Вечернего квартала", где в частности оскорбили жителей оккупированного Скадовска.

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