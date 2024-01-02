Кто такая Соня Морозюк, которая обручена с сыном задержанного коррупционера: картины за $10 тысяч, предложение в Венеции и колабы со звездами

Украинский художница, автор модной выставки "Мазня" и многих муралов Соня Морозюк попала в коррупционный скандал, поскольку, как утверждается, уже стала почти членом семьи фигуранта дела о взятке. Речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче.

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По данным "Украинской правды", его задержали за попытку подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР. За $500 тыс. бизнесмен-строитель просил вернуть имущество, которое находится на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни.

Эта история никак не затрагивала Морозюк, пока в Facebook журналист Евгений Плинский не напомнил, что Гринкевич – ее будущий свекр.

Семейные связи

Художница обручена с сыном львовского предпринимателя Романом. Он позиционирует себя как волонтер и является директором благотворительной организации "Благотворительный фонд "Hope UA", за что в декабре 2022 года получил награду. Интересный факт: на открытии выставки "Мазня" Соня собирала средства, которые передала именно этому благотворительному фонду, пишет Tabloid.

Роман Гринкевич, как утверждает Плинский, этой осенью выехал из Украины в Венецию на волонтерских началах, а заодно и сделал Морозюк предложение.

Фото с обручальным кольцом она опубликовала в октябре 2023 года. Позже в соцсетях появился снимок художницы и сына фигуранта коррупционного дела на выставке "Мазня" с трогательной подписью.

Евгений Плинский намекнул, что на раскрутку еще совсем молодой художницы ушли немалые деньги, а спонсором, по его словам, стал Роман Гринкевич.

"Оказалось, что Соня – невеста нашего "героя" Ромы Гринкевича, для которого "Мазня" стала главным инвестиционным проектом. Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех. Вместо дронов для ВСУ, покупались часы, вместо тепловизоров – украшения Cartier, вместо пикапов – новые тачки для невесты", – написал журналист.

Реакция художницы

После обнародования этой информации Соня Морозюк закрыла профили в соцсетях и решила не комментировать скандал вообще.

Институт проблем современного искусства НАМ Украины не смог остаться в стороне и закрыл выставку художницы "в связи со значительным количеством противоречивых реакций, вышедших за пределы искусствоведческой дискуссии".

Что известно о Соне Морозюк и ее коллаборациях

Добавим, что 24-летняя Соня Морозюк, хоть держала избранника в тайне, состояние свое никогда не прятала. На ее странице множество фото с украшениями за тысячи долларов, новыми гаджетами, огромными букетами и прочими атрибутами лакшери-жизни.

С художницей сотрудничают украинские звезды, поэтому она имеет немало знакомств с "элитой" украинского шоубиза. Как пишет "Культурная прачечная", у Морозюк сотрудничала с "Голосом страны", Укрпочтой, Русланом Багинским, Сергеем Притулой, Наталией Могилевской и так далее.

На открытии выставки "Мазня" собрались гимнастка Анна Ризадинова, певица TAYANNA, прима-балерина Кристина Шишпор, телеведущая Марина Аристова, блоггер Анна Алхим и другие.

Сколько стоят работы художницы

Блогер Ваня Рассел, специализирующийся на тематике шоу-бизнеса, в своем Telegram-канале в октябре этого года утверждал, что Морозюк "искусственно распиарена", а ее работы – надписи на украинском и русском языках на белом или цветном фоне – стоят около 10 тысяч долларов.

Раньше ценник был гораздо скромнее – около 500 долларов.

OBOZ.UA также писал, что в августе этого года Морозюк устроила артперформанс перед центральным входом в киевский торгово-развлекательный центр Gulliver.

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