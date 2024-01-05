На скандальном концерте 'Квартала 95' засветилась художница Соня Морозюк с женихом – сыном бизнесмена, которого подозревают в коррупции

На скандальном концерте "Новогоднего квартала" засветилась художница Соня Морозюк. В зале она сидела вместе с женихом Романом – сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в коррупции.

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Гостей заметила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, чем поделилась на своей Facebook-странице. Во время трансляции камеру навели на Морозюк и Гринкевича, которые смеялись над номером о "McDonald's в Яремче".

Сценка сделана в присущей "Кварталу" манере: турист приходит в McDonald's в Яремче, желая заказать обычный фастфуд. Вместо этого ему предлагают "МакБанош", "кокалчановку", "фантовку", "Дабл Бограч Меню".

"Канешна, жители Яремче быдловаты и ходят исключительно в овечьих жилетках, танцуют гопак и говорят на максимально неприятном украинском языке. И предлагают обсосать рыбью голову для чего-то", – говорится в посте.

В комментариях пользователи сети не стали сдерживать свои эмоции, обсуждая как сценку о прикарпатцах, так и скандал вокруг Морозюк:

"Это при том, что Яремче и бограч – это две разные галактики".

"Какой концерт, такие и гости".

"А мне нравится, что именно такие "граждане" ходят на квартал. Что именно они, эта долбанная "гнилая элита", потому что нормальные граждане не пойдут на такие шоу. Вот она, настоящий признак элитарности".

"Ржуны. Конечно, у них конец эпохи бедности. Война как джекпот".

"Это же надо так одновременно оказаться в двух топ темах. Вездессущая".

Недавно влюбленные попали в громкий скандал, в частности, из-за будущего свекра Морозюк. Он – Игорь Гринкевич, львовский предприниматель, задержанный, по данным "Украинской правды", за попытку подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР. За 500 тысяч долларов бизнесмен просил вернуть имущество, находящееся на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни.

К слову, сын Гринкевича Роман тоже не бедствует. Жених Морозюк, руководитель "Благотворительного фонда "Hope UA", который не жалеет денег для любимой. Журналист Евгений Пилинский "намекнул", что на раскрутку художницы пошли немалые средства, поэтому несложно догадаться, кто стал спонсором проекта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк, обрученная с сыном задержанного коррупционера: картины за $10 тысяч, предложение в Венеции и колобы со звездами.

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