От 'художницы смыслов' до 'экспертки по сексу': Соня Морозюк оказалась фанаткой сквирта и кичилась знаниями о пасхальном 'куличе-члене'

Популярная украинская художница Соня Морозюк бросила своего жениха-коррупционера Романа Гринкевича после того, как ГБР сообщило ему о подозрении. По всей видимости, 25-летняя знаменитость питала надежду, что после этого украинцы оставят ее и не будут исследовать ее прошлое. Впрочем, вся эта ситуация только подогрела интерес публики к неоднозначной персоне. В частности, в сети припомнили подкаст Морозюк с сексологиней Анастасией Забелой, в рамках которого художница поделилась своими предпочтениями в сексе и осведомленностью в этой теме.

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Соответствующее видео было размещено на собственном YouTube-канале Морозюк 22 октября 2023 года. То есть материал был снят, очевидно, уже тогда, когда София встречалась с Гринкевичем. Поэтому в сети пришли к выводу, что когда художница рассказывала о своих оргазмах и сквирте, она буквально "хвалила" своего теперь уже экс-жениха.

Так, Морозюк решила поделиться со зрителями: "У меня сквирт появился, кажется, не в первые три года половой жизни. И вот самые крутые оргазмы у меня – это исключительно сквирт. Мне кажется, что я сейчас даже не могу получать оргазм без сквирта... Вот партнер может просто рядом лежать и я могу сделать фонтан. Это не механическая история, типа "надо потереть клитор по часовой стрелке три раза и держать меня при этом за правый сосок". Такого нет. У меня просто все из головы. Но когда у меня случилось это впервые, мне было так стыдно, я реально не поняла, что это такое. Но парень такой: "Ого! Боже! Давай еще! Вау!" То есть всем это нравилось".

Морозюк также раскрыла, что порой возбуждается и даже получает оргазм в своей мастерской во время написания картин. Есть ли у нее сквирт в этот момент – она не уточнила.

"Я вообще секс люблю и после секса у меня есть вдохновение жить. Но по поводу творчества, у меня нет такого влечения, что секс закончился и все – я поехала в мастерскую рисовать. Но у меня может быть возбуждение во время того, как я рисую картину. И у меня даже несколько раз случался оргазм, и это прикольно. Для меня создание картины – очень эротический и сексуальный процесс", – призналась оскандалившаяся художница.

Также Соню беспокоит вопрос: "Почему в язычестве так пропагандировали и превозносили пенис?"

Перед тем, как дать сексологине возможность ответить, художница решила блеснуть собственными знаниями и выдала: "Все, что мы делаем с вами на Пасху, сам пасхальный кулич – это символ члена. И вообще белая верхушка, которую мы любим съедать первой, символизирует сперму. А яйца вокруг кулича... Ну, вы поняли что к чему".

Между тем, в сети интервью двухмесячной давности дало толчок для новых шуток на тему связей Морозюк с Гринкевичем. В частности, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева язвительно прокомментировала: "Что надо делать, чтобы твой парень – барыга из Минобороны – не снабжал куртки и трусы для воинов, но покупал тебе порше, галереи и агрессивную рекламу "художницы". Итак, откровение Сони Морозюк, что она делала с Гринкевичем в постели, чтобы миллионы бюджетных средств пошли на хе*ню".

Напомним, ранее 25-летняя художница объясняла, что за время карьеры успела собрать средства на часть квартиры, мастерскую, авто PORSCHE CAYENNE 2015 года выпуска за 33 тысячи долларов и множество люксовых украшений, аксессуаров и одежды, стоимость которых посчитал журналист Илья Кабачинский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

Также мы писали, что Морозюк и Гринкевич засветились на скандальном новогоднем концерте "Вечернего квартала", где, в частности, оскорбили жителей Скадовска.

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