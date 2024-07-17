Сцену из фильма 'Иржа', из-за которой Алека Болдуина обвинили в убийстве украинки Галины Хатчинс, вырезали. Что известно

Скандальный фильм "Иржа", во время съемок которого в октябре 2021 года актер Алек Болдуин убил украинскую оператор Галину Хатчинс, вскоре может выйти на экраны, но в видоизмененном варианте. С кинокартины планируют убрать сцену, в которой мужчина как раз должен был направить револьвер на камеру. Во время ее репетиции он случайно выстрелил женщину.

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Алек Болдуин играет в вестерне главную роль. Команда не могла не выпускать в свет многострадальный фильм, потому решила просто вырезать скандальную сцену. Об этом инсайдер рассказал журналу People.

Он пояснил, что сценарий частично переписали, прежде чем возобновить съемки в 2023 году. Теперь в новой версии увидеть перестрелку в церкви невозможно.

"Они вырезали сцену в церкви, которую репетировали, и несколько переписали. Это хороший фильм. Выглядит, как большой студийный фильм", – сказал инсайдер.

Известно, что во время трагического момента, впоследствии закончившегося гибелью оператора, камеры не работали. Тогда съемочная группа устанавливала специальную блокировку для сцены в церкви, пока Болдуин репетировал феерическое вытягивание оружия. Он ранее заявлял, что не нажимал курок и не знал, что револьвер был заряжен настоящими пулями.

Съемки фильма приостановились почти сразу после убийства Галины Хатчинс, но уже через 1,5 года снова возобновились. Украинку на съемочной площадке заменила оператор Бьянка Клайн.

Что известно о деле

Операторку Галину Хатчинс застрелили на съемках фильма "Иржа" 21 октября 2021 года. Украинка умерла, получив сквозное ранение в грудь. Пуля зацепила и стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза. Муж получил ранения, но остался в живых.

В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Тогда и продолжились съемки фильма. Впоследствии прокуратура снова нашла доказательства. После экспертизы револьвера, из которого выстрелил актер, расследование снова возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Болдуину грозило до 18 месяцев пребывания за решеткой.

6 марта 2024 года суд присяжных Нью-Мексико признал оружейника Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве украинского оператора. 12 июля с Алека Болдуина сняли все обвинения, а адвокаты подали ходатайство из-за прекращения дела.

Семья Галины Хатчинс не может смириться с решением суда и заявляет, что "будет бороться до конца". Близкие и вдовец оператора попытаются снова привлечь к ответственности актера.

OBOZ.UA ранее писал, как и почему развалилось дело об убийстве украинки Галины Хатчинс.

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