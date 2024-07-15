Суд над Алеком Болдуином. Стало известно, как и почему развалилось дело об убийстве украинки Галины Хатчинс

12 июля актера Алека Болдуина признали невиновным по делу о непреднамеренном убийстве в 2021 году украинского оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Иржа". Причиной послужила рассекреченная попытка прокуроров скрыть доказательства. Поэтому адвокаты подали ходатайство об окончательном закрытии дела и невозможности его возбудить снова.

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Судья Мэри Марлоу Соммер в Санта-Фе, США, где проходили судебные заседания, отклонила дело против Болдуина "с необъективностью", исключив любое повторное предъявления обвинений. Как пишет People, скрытыми доказательствами были патроны, которыми выстрелили в Галину Хатчинс.

Наибольшей загадкой дела был вопрос, каким образом боевые патроны, а не холостые, попали на съемочную площадку и были заряжены в револьвер Болдуина во время съемок. Хотя она все еще не разгадана, но оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, которая вручила Болдуину оружие, суд отправил под стражу до 18 месяцев после обвинения в непреднамеренном убийстве. Ее адвокат Джейсон Боулз отметил, что будет бороться за закрытие дела подопечного по тому же методу, по которому Болдуина сочли невиновным, пишет World Socialist Web Site.

Все доказательства в виновности актера указывали на его дальнейшее осуждение, но 12 июля перед тем, как присяжные были допущены в зал суда, адвокат Болдуина Люк Никас попросил судью снять обвинения с Болдуина. Он утвердил, что государство нарушило так называемое правило Брейди, требующее "раскрыть существенную оправдательную информацию, которой владеет правительство, стороне защиты".

"Это важнейшее доказательство по делу, которое нам никогда не предоставляли... Мы имели на это право. Это дело должно быть закрыто, Ваша честь", – сказал он.

Прокурор Кари Мориси стала на собственную защиту и сказала, что не считает боеприпасы доказательствами. Она заявила, что пули не имеют "никакой доказательной ценности".

Юридическая эксперт Эмили Д. Бейкер объясняет: "Это решение не говорит о том, что Болдуин не сделал ничего плохого. Этот вывод суда говорит о том, что обвинения и правоохранительные органы сделали что-то настолько неправильно, что единственное средство защиты – не преследовать Болдуина".

Что известно о деле

Оператора Галину Хатчинс застрелили на съемках фильма "Иржа" 21 октября 2021 года. Болдуин готовился к сцене, в которой он должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, но оружие оказалось заряженным, и пуля попала в украинку. Хатчинс умерла, получив сквозное ранение в грудь. Пуля зацепила и стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза. Мужчина получил ранения, но остался в живых.

В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Однако тогда сообщали, что они могут быть выдвинуты снова, если следствие предоставит необходимые доказательства. Они были найдены.

После экспертизы револьвера, из которого выстрелил актер, расследование снова возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Болдуину грозило до 18 месяцев пребывания за решеткой.

6 марта 2024 года суд присяжных Нью-Мексико признал оружейницу Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве украинского оператора. 12 июля с Алека Болдуина сняли все обвинения, а адвокаты подали ходатайство из-за прекращения дела.

Ранее OBOZ.UA писал, что семья Галины Хатчинс не может смириться с решением суда и заявляет, что "будет бороться до конца". Близкие и вдовец оператора попытаются снова привлечь к ответственности актера.

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