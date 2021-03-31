Папик 2 сезон: в сети показали, как снимались первые серии

В сети показали, как снимались первые две серии второго сезона популярного украинского сериала "Папик". Их уже успело посмотреть 3,3 миллиона человек.

Соответствующие фото опубликовали на официальной странице ленты в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В главных ролях как всегда выступили Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая, которые преобразились в авантюрных Александра Меркулова и Лизу.

Второй сезон сериала начинается с освобождения Меркулова и его встречи с Лизой. По сюжету девушка стала певицей, как и мечтала. Дух авантюризма снова сводит парочку для новых приключений.

Отметим, что часть новых серий будет посвящена прошлому главных героев – это поможет понять их некоторые неблагонравные мотивы и страсть к деньгам.

Напомним, в главных ролях сериала "Папик 2" также выступили Эльдар Кабиров – муж Лизы Эльдар, Анастасия Чепелюк – Эвелина и Леся Самаева – дочь Александра Меркулова Дарья.

Режиссером проекта является Андрей Яковлев. Во втором сезоне зрители увидят еще больше неожиданных поворотов и непредвиденных ситуаций, в которых окажутся персонажи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на российском телеканале СТС состоится премьера второго сезона украинского сериала "Папик" от студии "Квартал 95". За прошлый год его посмотрело более 68 млн зрителей.