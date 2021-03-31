Папік 2 сезон: у мережі показали, як знімалися перші серії

У мережі показали, як знімалися перші дві серії другого сезону популярного українського серіалу "Папік". Їх вже встигло подивитися 3,3 мільйона осіб.

Відповідні фото опублікували на офіційній сторінці стрічки в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). У головних ролях як завжди виступили Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька, які перетворилися в авантюрних Олександра Меркулова і Лізу.

Другий сезон серіалу починається з звільнення Меркулова і його зустрічі з Лізою. За сюжетом дівчина стала співачкою, як і мріяла. Дух авантюризму знову зводить парочку для нових пригод.

Зазначимо, що частина нових серій буде присвячена минулому головних героїв – це допоможе зрозуміти їхні деякі нехороші мотиви і пристрасть до грошей.

Нагадаємо, у головних ролях серіалу "Папік 2" також виступили Ельдар Кабіров – чоловік Лізи Ельдар, Анастасія Чепелюк – Евеліна і Леся Самаєва – дочка Олександра Меркулова Дарина.

Режисером проєкту є Андрій Яковлєв. У другому сезоні глядачі побачать ще більше несподіваних поворотів і непередбачених ситуацій, в яких опиняться персонажі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні на російському телеканалі СТС відбудеться прем'єра другого сезону українського серіалу "Папік" від студії "Квартал 95". За минулий рік його подивилося понад 68 млн глядачів.