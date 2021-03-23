Российский канал назвал сериал ''Квартала 95'' "народным хитом" и сообщил о премьере

В апреле на российском телеканале СТС состоится премьера второго сезона украинского сериала "Папик" от студии "95 квартал". За прошлый год его посмотрело более 68 миллионов зрителей.

На сайте канала говорится, что украинская комедия стала настоящим народным хитом, поэтому аудитория с нетерпением ждет продолжения увлекательной истории (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Квартал 95" давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя", – сказал ранее представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.

Главным героем комедийной картины является бывший актер Александр Николаевич Меркулов, пенсионер, у которого долги за квартиру. Ему надоело жить скучной жизнью, поэтому он решает потратить все накопленные деньги на поход в ночной клуб. Там персонаж знакомится с молодой девушкой Лизой, которая принимает его за миллионера.

В продолжении сериала бывший актер захочет начать все с чистого листа, пока Елизавета становится участницей новой поп-группы и отправляется в свое первое турне. Хоть пути главных героев расходятся, они все равно помогают друг другу в самых непредсказуемых ситуациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России собрались показать еще один сериал "Квартала 95". Телеканал СТС приобрел права на трансляцию украинского сериала "Папик".