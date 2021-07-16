Что смотреть на Netflix в июле 2021. Трейлеры новинок

В самый жаркий летний месяц Netflix приготовил множество стоящих фильмов и сериалов, которые скрасят ожидание вечерней прохлады под кондиционером.

Зрителей в июле ждет много интересного: сериал о жизни современного принца "Молодые монархи", несколько фильмов ужасов и боевик с Жаном-Клодом Ван Даммом, который снимали в Киеве. OBOZREVATEL собрал все новинки июля в одну подборку с трейлерами.

1. Молодые монархи

Дата премьеры: 1 июля

"Молодые монархи" – новый шведский сериал о подростках, который собирается повторить успех испанской "Элиты". В центре сюжета будет принц Вильгельм, который перешел в престижную школу-интернат Хиллерска. Он начинает мечтать о свободном от королевских обязательств будущем, полном любви. Но принц становится следующим в очереди на престол, поэтому ему предстоит сделать сложный выбор.

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2. Обитель зла: Бесконечная тьма

Дата премьеры: 8 июля

Эта новинка на стриминговом сервисе Netflix порадует всех игроманов и любителей ужастиков про зомби. 8 июля вышел анимационный сериал "Обитель зла: Бесконечная тьма". Сюжет развернется вокруг героев Клэр Редфилд и Леона Кеннеди, которые встречались в ряде игр франшизы Resident Evil. Режиссером выступил Эйитиро Хасуми.

Первая часть сериала расскажет о последствиях гражданской войны и появлении биологического оружия, которое вышло из-под контроля правительства.

3. Классическая история ужасов

Дата премьеры: 14 июля

Итальянский фильм ужасов перенесет нас в заброшенный дом, в котором окажутся пятеро незнакомцев. Им предстоит сразиться с сумасшедшими приверженцами сатанинского культа и древними необъяснимыми силами.

Сюжет только с первого взгляда похож на классический ужастик. На самом деле, зрителей ждут неожиданные повороты и развязка, от которой бросит в холодный пот.

4. Последнее письмо от твоего любимого

Дата премьеры: 23 июля

В центре этой романтической драмы – молодая журналистка из Лондона Элли, которая обнаруживает в архивах серию любовных писем 60-х годов. Она становится одержимой историей и выяснением фактов об этих любовниках.

В картине снялась сама Шейлин Вудли (звезда сериала "Большая маленькая ложь" и фильмов "Дивергент". По ее словам, это история о сильной женщине, которая не боялась давления общества и шла на смелые поступки ради любви.

5. "Последний наемник"

Дата премьеры: 23 июля

Новый фильм с Жаном-Клодом Ван Даммом – классический летний блокбастер. Звездный актер играет тайного агента, который вынужден вернуться в родную Францию, чтобы защитить своего сына. Большая часть съемок проходила в 2020 году в Киеве, и в кадре мы наверняка узнаем знакомые места.

Оператор киноленты – именитый француз Тьери Арбогаст, который снял самые громкие фильмы Люка Бессона – "Леон" и "Ангел-А".

6. "Кроваво-красное небо"

Дата премьеры: 30 июля

Действие нового хоррора "Кроваво-красное небо" будет происходить в небе. Так, по сюжету женщине придется спасать своего сына и экипаж трансатлантического ночного рейса, когда самолет захватили террористы.

Фильм обещает быть напряженным до самой последней минуты, поскольку героине придется бороться не только с противниками, но и со своим внутренним монстром.

Кроме того, в июле выйдут вторые сезоны сериалов "Внешние отмели" и "Я никогда не…", а также четвертый сезон сериала "Нетипичный".

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