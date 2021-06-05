Что смотреть этим летом: новые фильмы и сериалы от Netflix. Трейлеры

Стриминговый сервис Netflix уже представил на YouTube трейлеры долгожданных проектов. В числе них – и экранизация легендарной серии видеоигр Resident Evil, и боевик с Жан-Клод Ван Даммом, который снимали в Киеве.

Зрители смогут наслаждаться временем за просмотром качественного кино и сериалов в ближайшие месяцы. Увы, видеоанонса премьер на август пока еще не было, поэтому стоит довольствоваться лишь главными премьерами июня и июля. Кроме новых проектов, этим летом портал порадует поклонников Люпена вторым сезоном, Элиты – четвертым, а Люцифера – второй частью пятого сезона. OBOZREVATEL собрал самые рейтинговые полнометражные ленты и сериалы, премьера которых запланирована на первую половину лета 2021 года.

Видео дня

1. Классическая история ужасов

Дата премьеры на Netflix: 14 июля

Итальянский фильм ужасов перенесет нас в заброшенный дом, в котором окажутся пятеро незнакомцев. Как говорится на официальном портале Netflix, сюжет только с первого взгляда похож на классический ужастик. На самом деле, зрителей ждут неожиданные повороты и сюжетная развязка, от которой бросит в холодный пот.

2. На бумаге все выглядит хорошо

Дата премьеры на Netflix: 23 июня

На бумаге все выглядит хорошо (Good on Paper) – это предстоящая американская романтическая комедия, снятая Кимми Гейтвуд по сценарию Илизы Шлезингер. По сюжету, комик Андреа Сингер встречает парня своей мечты, выпускника Йельского университета и игрока в гольф. Она знакомит его со своей подругой, все идет как по маслу, но некоторые моменты заставляют главную героиню задуматься: является ли ее парень тем, кем себя выдает.

3. Обитель зла: Бесконечная тьма

Дата премьеры на Netflix: 8 июля

Эта новинка на стриминговом сервисе Netflix порадует всех игроманов и любителей ужастиков про зомби. 8 июля выйдет анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness. Сюжет развернется вокруг героев Клэр Редфилд (Claire Redfield) и Леона Кеннеди (Leon Kennedy), которые встречались в ряде игр франшизы Resident Evil.

4. Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами

Дата премьеры на Netflix: 4 июня

В центре сюжета – дети-гибриды, которые родились из-за обрушившейся на Землю эпидемии. Главным героем сериала является ребенок по имени Гас с оленьими рогами и ушами. Он долго прятался в своем убежище в лесу, пока ему не пришлось покинуть безопасное место. Тогда же объявили охоту на необычных людей.

5. Последний наемник

Дата премьеры на Netflix: 30 июля

Среди новинок от Нетфликс есть и фильм, который снимали в Украине в 2020 году. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне с главным героем Жан-Клодом Ван Даммом. Большую часть киноленты снимали в Киеве, остальную часть – в Париже. Ответственные за украинскую часть съемок – международная кинокомпания Apple Tree Productions и украинская Star Media.

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