Что смотреть в кинотеатре в июле: 7 самых ожидаемых премьер. Трейлеры

Выход этих фильмов ждут миллионы фанатов по всему миру – в них играют самые высокооплачиваемые актеры мира, а бюджет съемок достигает заоблачных цифр.

Запасайтесь попкорном, ведь в июле в кинотеатрах будет не протолпиться: на "Черную вдову", новую часть "Монстров на каникулах" и другие киноновинки не пойдут только ленивые. OBOZREVATEL собрал 7 самых ожидаемых премьер, которые покажут в кинотеатрах в июле этого года.

1. Бэби Босс 2: Семейный бизнес

Дата премьеры: 1 июля.

Жанр: анимация, комедия, семейный.

DreamWorks сделали новый анимационный фильм о харизматичном боссе в пеленках, который смыслит в бизнесе намного больше, чем некоторые взрослые. В этот раз Бэби Боссу предстоит снова забыть на время о пустышках и играх и заняться более важными делами с напарницей.

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2. Судная ночь навсегда

Дата премьеры: 1 июля.

Жанр: ужасы, боевик.

"Судная ночь" после того, как женщина-сенатор Чарли Роан побеждает на президентских выборах в США, отменена. Многие обрадовались, что крови и насилию пришел конец. Однако группа мародеров в масках безумных кроликов решает, что анархия не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Главные герои вынуждены спасаться бегством и прятаться от обезумевших соседей, жаждущих насилия.

3. Черная вдова

Дата премьеры: 8 июля.

Жанр: приключения, боевик.

Скарлетт Йоханссон и ее Черная вдова давно заслуживали сольного выхода – и вот это случилось. Действие фильма происходит после событий кинокартины "Первый мститель: Противостояние". На этот раз Наташа должна будет самостоятельно справиться с проблемами из прошлого и встретиться со своей семьей.

4. Смертельный лабиринт 2: Опасность везде

Дата премьеры: 15 июля.

Жанр: Психологические ужасы.

Вторая часть "Смертельного лабиринта" – это новый квест для команды игроков, у которых лишь один выбор: умереть или решить головоломку и выжить. С каждым следующим заданием их ждет встреча с тайными страхами. Зрителям стоит подготовиться к напряженному фильму, не отпускающему до самого конца.

5. Пороховой коктейль

Дата премьеры: 15 июля.

Жанр: боевик, триллер.

Главная героиня Ева работает киллером, ведь еще в детстве она унаследовала талант к заказным убийствам. Однако девушке самой придется стать мишенью для целой армии головорезов, которых ее же босс нанял для ее "устранения". На помощь Еве придет ее мама и подруги, которые устроят настоящий "пороховой коктейль" для защиты девушки.

6. Монстры на каникулах 4: Трансформания

Дата премьеры: 22 июля.

Жанр: анимационная комедия.

В четвертой части анимационной саги о вампирской семейке продолжится история графа Дракулы, Мэйвис, Лограна и других героев. По сюжету, устройство Ван Хельсинга вышло из строя и обратило вампиров в людей, а Джонни – в монстра. Теперь необычному семейству придется отправиться в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформании, чтобы вернуть все, как было раньше.

7. Круиз в джунглях

Дата премьеры: 29 июля.

Жанр: приключения.

В этом захватывающем приключенческом фильме главные герои Эмили Блант и Дуэйн Джонсон – женщина-ученый и капитан круизного судна, отправятся в путешествие по Амазонке. Им придется столкнуться с опасностью джунглей лицом к лицу и преодолеть все проблемы на своем пути.

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