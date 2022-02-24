В списке Шойгу, Пригожин, Захарова и другие: санкции ЕС за признание Россией 'Л/ДНР' вступили в силу

В санкционном списке, который приняли 27 стран-членов Европейского союза, оказались российские пропагандисты, чиновники, депутаты и военные. Все они попадут под жесткие экономические ограничения из-за решения президента РФ Владимира Путина признать "независимость" оккупированных украинских территорий на Донбассе.

Документ был обнародован в среду, 23 февраля. В список попали 351 депутат нелегитимной российской Госдумы (все они голосовали на "признание" Л/ДНР"), три банка – Банк "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ, Агентство интернет-исследований (известное как "Фабрика троллей"), а также 24 физических лица.

Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.

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Среди чиновников и топ-пропагандистов в санкционном списке оказались:

официальный представитель МИД Мария Захарова;

глава Минобороны Сергей Шойгу;

глава АП Антон Вайно;

вице-премьер Марат Хуснуллин;

вице-премьер Дмитрий Григоренко;

глава Минэкономразвития Максим Решетников;

главный редактор RT Маргарита Симоньян;

телеведущий Владимир Соловьев;

глава News Front Константин Кнырик.

Среди российских военных ограничения затронут главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, его заместителя Владимира Касатонова, командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова, главнокомандующего ВКС Сергея Суровкина, командующий ВВС Сергея Дронова.

В список также попали мать и супруга "повара Путина" Евгения Пригожина Виолетта и Любовь, сын главы ФСБ Денис Бортников, президент ВТБ Андрей Костин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, сенатор Алексей Пушков, депутат Петр Толстой.

Ранее глава Дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС также принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. При этом самого Путина ограничения не затронут.

Напомним, что американский президент Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора "Северного потока – 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Это произошло в среду, 23 февраля. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификацию скандального газопровода "Северный поток-2" остановили. Это произошло на фоне того, что Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве финансов США разъяснили, что будет включать в себя пакет американский санкций против России из-за признания Путиным "независимости" оккупированных территорий Донбасса. Ограничения будут касаться детей некоторых российских чиновников, а также 42 компаний.