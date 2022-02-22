Дети российских чиновников и 42 компании: в Минфине США раскрыли детали санкционного пакета

В Министерстве финансов США разъяснили, что будет включать в себя пакет санкций против России из-за признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" оккупированных украинских территорий на Донбассе. Ограничения будут касаться детей некоторых российских чиновников, а также 42 компаний.

Об этом сообщили на сайте ведомства во вторник, 22 февраля. О введении санкций объявил президент США Джо Байден.

Так, ограничения Вашингтон введет против ВЭБа (государственный "Внешкомэкономбанк"), Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний. "ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики", – сказано в сообщении.

Эти финучреждения больше не смогут вести бизнес в Америке и отрезаются от финансовой системы страны. Все их активы в юрисдикции США замораживаются, а гражданам и юрлицам США запрещено вести с ними дела без специального разрешения управления по контролю за иностранными активами.

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Под санкции попал также Ростелеком и футбольный клуб ЦСКА как структура ВЭБ. Полный список компаний – по ссылке. Также в список ограничений внесены россияне из ближайшего окружения Владимира Путина, а также члены их семей.

Речь идет про Дениса Бортникова, сына директора ФСБ Александра Бортникова. Он занимает должность заместителя президента российской государственной финансовой организации Банк ВТБ Публичное акционерное общество (Банк ВТБ) и председателя правления Банка ВТБ.

В список попал и Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Он работал вице-президентом в российской государственной компании "Ростелеком", а в настоящее время является генеральным директором VK Group, материнской компании крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте".

Санкции введут и против Петра Фрадкова, сына Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России и бывшего директора Службы внешней разведки России (СВР). Он занимает должность главы и главного исполнительного директора Промсвязьбанка.

Кроме того, под ограничения попал внешний долг РФ. Это означает, что Россия теперь не сможет брать кредиты или торговать на международных рынках своими гособлигациями. Детальнее о санкциях США – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском союзе утвердили расширенный пакет санкций против России. Ограничения затронут 351 российского депутата, а также 27 физических и юридических лиц из России.