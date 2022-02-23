Байден ввел санкции против оператора 'Северного потока-2'

Американский президент Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора "Северного потока – 2" компании Nord Stream 2 AG. Это произошло в среду, 23 февраля.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что такие действия стали частью санкций, наложенных США на Россию за признание президентом страны Владимиром Путиным "независимости" оккупированных украинских территорий на Донбассе.

Байден также заявил, что США готовы к дальнейшим шагам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги – еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – сказано в заявлении.

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Байден подчеркнул: своими действиями Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. "Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия", – отметил американский президент.

Nord Stream 2 AG – зарегистрированная в Швейцарии фирма, материнской компанией которой является российский государственный газовый гигант "Газпром". Проект газопровода был разработан, чтобы удвоить прямой поток российского газа в Германию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификацию скандального газопровода "Северный поток-2" остановили. Это произошло на фоне того, что Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Остановка газопровода – это "четкий сигнал Москве о том, что такие действия не останутся без последствий", сказал Шольц. "У России нет поддержки в мире".

Что такое "Северный поток-2"?

"Северный поток-2" или Nord Stream 2 – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

Стоимость проекта составляет примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе официально приняли пакет санкций против России из-за решения президента РФ Владимира Путина признать "независимость" псевдореспублик. Санкции поддержали все 27 стран-членов ЕС.