Отец украинского футболиста оказался главой скандального ТЦК – СМИ

6 ноября на Закарпатье разоблачили коррупционную схему с участием руководителей территориального центра комплектования. По данным СБУ, глава районного ТЦК и заместитель командира теробороны за взятки помогали уклоняющимся от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла от 4 тысяч долларов. Оба подозреваемых были задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщают "Суспільне", одним из фигурантов дела оказался начальник Ужгородского РТЦК Игорь Тищук. Он является отцом Павла Тищука, 27-летнего нападающего футбольного клуба "Минай".

Павел начал заниматься футболом с детства, тренировался в академиях "Говерлы", "Скалы" и донецкого "Олимпика". На профессиональном уровне дебютировал лишь в 22 года, выступая за чешский клуб "Стара Ржише".

"Минай" – самый статусный клуб в карьере Павла Тищука. Он перешел туда в начале 2024 года и впервые сыграл в УПЛ. Однако за год он так и не отметился результативными действиями и чаще всего оставался в запасе, проводя в среднем по 20 минут на поле в матчах Первой лиги.

При этом игрок за всю свою спортивную карьеру до сих пор не имеет никаких результативных действий, числясь с февраля 2024 года в составе ужгородской команды.

Игорь Тищук занимал должности в районных военкоматах Закарпатья с 2015 года и не раз попадал в центр громких скандалов. В ноябре 2023 года сотрудники ТЦК во главе с Тищуком мобилизовали водителя автобуса прямо из гостиничного номера, где он находился с детской командой из Винницы. Тогда Тищук заявил, что считает действия подчиненных "правильными".

Еще один инцидент произошел в декабре того же года в оздоровительном центре "Термальные воды Косино". Там сотрудники ТЦК устроили рейд, заставили посетителей выйти на улицу и увезли нескольких мужчин в неизвестном направлении. Адвокат заведения утверждал, что Игорь Тищук нанес ему телесные повреждения и отобрал телефон, когда он пытался зафиксировать происходящее на видео.

В этом году разгорелся новый скандал: сотрудники Ужгородского ТЦК якобы избили ветерана, который пришел в учреждение и попытался воспользоваться телефоном.

Позже потерпевший заявил, что Тищук просил его не обращаться в полицию, однако мужчина все же подал заявление. Сам ТЦК опубликовал опровержение, обвинив ветерана в провокациях и оскорблении военных.

За несколько дней до разоблачения СБУ Игорь Тищук подал рапорт об увольнении на фоне обысков в учреждении. В декларации экс-начальник ТЦК указал значительные активы, включая недвижимость в Ужгороде, четыре автомобиля и 40 тысяч долларов наличными. Ранее его не связывали с коррупционными схемами, однако недавние обвинения ставят под вопрос его репутацию и деятельность на должности.

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