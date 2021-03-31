Витренко получил 288 млн грн за 2020 год: декларация и.о. министра

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко задекларировал 288,316 млн гривен доходов за 2020 год.

В компании "Нафтогаз" он получал в среднем 23,73 млн в месяц, всего за год – 284,64 млн гривен. Соответствующие данные и.о. министра внес в ежегодную декларацию, которая была опубликована в Едином государственном реестре деклараций 31 марта.

Витренко задекларировал 15,8 тыс. зарплаты в Минэнерго и 41,7 тыс. гривен – по совместительству в компании "Эйвайей Кэпитал". Его гонорар в "Укрнефти" составил 1,4 млн гривен.

В финансовом отчете также указано, что 1,211 млн процентов он получил от вкладов в банках, 1 млн дополнительного блага от "Нафтогаза", 5 тыс. от отчуждения корпоративных прав и 1,1 тыс. гривен в подарок от профсоюза "Нафтогаза".

И.о. министра имеет немалые накопления. Так, на счетах в банках у него 2,951 млн долларов, 904,4 тыс. гривен и более 13 тыс. евро, а наличными – 10 тыс. долларов, 500 тыс. гривен и 10 тыс. евро.

Еще ему принадлежит пять объектов недвижимости. Среди них – квартира 124 кв. м. стоимостью в 1,18 млн гривен и квартира 69,8 кв. м. без указания стоимости.

Помимо этого, у членов семьи и.о. главы Минэнергетики есть квартира в Германии на 300 квадратов, квартира на 100 квадратов, квартира 60 кв. м. за 131,6 тысяч гривен и нежилой дом на 360 квадратов.

В 2020 году Витренко осуществил расход в размере 172,318 млн на приобретение недвижимости.

Супруге Витренко Ирине принадлежат три автомобиля:

Volkswagen Golf Plus (2008 год выпуска);

Land Rover (2014);

Tesla Model X (2017).

Сам и.о. министра в прошлом году приобрел автомобиль Toyota Camry 70 Hybrid за 1,12 млн гривен.

В графе "ценное движимое имущество" Витренко указал часы Patek Philippe, стоимость которых 159,8 тыс. гривен.

Напомним, что ранее Витренко задекларировал 11,754 млн грн процентов от Ощадбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.