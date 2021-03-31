Вітренко отримав 288 млн грн за 2020 рік: декларація в.о. міністра

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко задекларував 288,316 млн гривень доходів за 2020 рік.

У компанії "Нафтогаз" він отримував у середньому 23,73 млн на місяць, всього за рік – 284,64 млн гривень. Відповідні дані в.о. міністра вніс у щорічну декларацію, яку було опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій 31 березня.

Вітренко задекларував 15,8 тис. зарплати в Міненерго і 41,7 тис. гривень – за сумісництвом в компанії "Ейвайей Кепітал". Його гонорар в "Укрнафті" становив 1,4 млн гривень.

У фінансовому звіті також зазначено, що 1,211 млн відсотків він отримав від вкладів у банках, 1 млн додаткового блага від "Нафтогазу", 5 тис. від відчуження корпоративних прав та 1,1 тис. гривень у подарунок від профспілки "Нафтогазу".

В.о. міністра має чималі накопичення. Так, на рахунках у банках у нього 2,951 млн, 904,4 тис. гривень і більше 13 тис. євро, а готівкою – 10 тис. доларів, 500 тис. гривень і 10 тис. євро.

Ще йому належить п'ять об'єктів нерухомості. Серед них – квартира 124 кв. м вартістю в 1,18 млн гривень і квартира 69,8 кв. м без вказівки вартості.

Крім цього, у членів сім'ї в.о. глави Міненергетики є квартира в Німеччині на 300 квадратів, квартира на 100 квадратів, квартира 60 кв. м. за 131,6 тисячі гривень і нежитловий будинок на 360 квадратів.

У 2020 році Вітренко здійснив видатків у розмірі 172,318 млн на придбання нерухомості.

Дружині Вітренка Ірині належать три автомобілі:

Volkswagen Golf Plus (2008 рік випуску);

Land Rover (2014);

Tesla Model X (2017).

Сам в.о. міністра минулого року придбав автомобіль Toyota Camry 70 Hybrid за 1,12 млн гривень.

У графі "цінне рухоме майно" Вітренко вказав годинник Patek Philippe, вартість якого 159,8 тис. гривень.

Нагадаємо, що раніше Вітренко задекларував 11,754 млн грн відсотків від Ощадбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 грудня 2020 року Рада провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначив Вітренка першим заступником міністра. За відсутності повноправного глави відомства він автоматично став в.о. міністра.

28 січня Шмигаль знову запропонував Раді призначити Вітренка міністром, проте парламентарії відмовилися підтримувати його кандидатуру.