Разумков – о провале назначения Витренко министром: премия, от которой он не отказался, была ключевой причиной
Ключевой причиной сомнений некоторых депутатов Верховной Рады Украины в вопросе назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики была премия, от которой он не отказался.
Кроме того, свою роль сыграло повышение тарифов в стране. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина". Он отметил, что у каждого парламентария, который выступал против назначения, была своя мотивация.
"Причем, вы видите, что позиция меняется. Когда было первое голосование за него – не голосовали одни коллеги, другие – поддерживали. Потом ситуация поменялась. Были и те, которые не голосовали ни первый, ни второй раз",– указал Разумков.
Он высказал мнение о том, что лица, которые идут на госслужбу, "всегда должны чем-то жертвовать".
"Ты прекрасно понимаешь, что работая на государство, ты не сможешь получить столько, сколько ты получал в бизнесе. Мы говорим о честной работе на государство, мы сейчас не говорим о коррупционной составляющей, которой в принципе быть не должно.
Поэтому Юрию Юрьевичу и предлагали не брать эту премию, отказаться от нее, перечислить ее часть (50%, а, может, и всю) на нужды страны", – сказал глава ВР.
Он пояснил эти предложения к Витренко непростой ситуацией и уникальными вызовами, которые стоят перед парламентом.
"Никогда не было такого глобального экономического кризиса, который породил COVID. Фактически это третья мировая война, которая охватила весь мир", – заявил "слуга народа". Он добавил, что войны охватывали страны и континенты, тогда как пандемия – весь мир.
"Поэтому возвращаясь к Витренко – премия, от которой он не отказался, наверное, была ключевой причиной", – сказал парламентарий.
Второй причиной он назвал повышение тарифов, которое началось, когда Витренко уже исполнял обязанности министра.
"Справедливости ради, не все является зоной его ответственности и часть ему досталась в наследство, но тем не менее, те позиции, которые он озвучивал публично, в том числе на фракции, не разделяет подавляющее большинство народных депутатов. Именно поэтому голосов в его поддержку не хватило ни в первом, ни во втором случаях", – пояснил Разумков.
Напомним, ранее набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате бывшему исполнительному директору НАК Витренко премии в размере 4 млн долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.
После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.
28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.
Монобольшинство Верховной Рады поддержало предложения президента Владимира Зеленского касательно законопроекта №4531. Они предусматривают, что и.о. министра получит все те же полномочия, что и назначенный парламентом глава ведомства: приватизировать и продавать госимущество, принимать кадровые решения, иметь право подписи.