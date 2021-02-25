Разумков – о провале назначения Витренко министром: премия, от которой он не отказался, была ключевой причиной

Ключевой причиной сомнений некоторых депутатов Верховной Рады Украины в вопросе назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики была премия, от которой он не отказался.

Кроме того, свою роль сыграло повышение тарифов в стране. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина". Он отметил, что у каждого парламентария, который выступал против назначения, была своя мотивация.

"Причем, вы видите, что позиция меняется. Когда было первое голосование за него – не голосовали одни коллеги, другие – поддерживали. Потом ситуация поменялась. Были и те, которые не голосовали ни первый, ни второй раз",– указал Разумков.

Он высказал мнение о том, что лица, которые идут на госслужбу, "всегда должны чем-то жертвовать".

"Ты прекрасно понимаешь, что работая на государство, ты не сможешь получить столько, сколько ты получал в бизнесе. Мы говорим о честной работе на государство, мы сейчас не говорим о коррупционной составляющей, которой в принципе быть не должно.

Поэтому Юрию Юрьевичу и предлагали не брать эту премию, отказаться от нее, перечислить ее часть (50%, а, может, и всю) на нужды страны", – сказал глава ВР.

Он пояснил эти предложения к Витренко непростой ситуацией и уникальными вызовами, которые стоят перед парламентом.

"Никогда не было такого глобального экономического кризиса, который породил COVID. Фактически это третья мировая война, которая охватила весь мир", – заявил "слуга народа". Он добавил, что войны охватывали страны и континенты, тогда как пандемия – весь мир.

"Поэтому возвращаясь к Витренко – премия, от которой он не отказался, наверное, была ключевой причиной", – сказал парламентарий.

Второй причиной он назвал повышение тарифов, которое началось, когда Витренко уже исполнял обязанности министра.

"Справедливости ради, не все является зоной его ответственности и часть ему досталась в наследство, но тем не менее, те позиции, которые он озвучивал публично, в том числе на фракции, не разделяет подавляющее большинство народных депутатов. Именно поэтому голосов в его поддержку не хватило ни в первом, ни во втором случаях", – пояснил Разумков.

Напомним, ранее набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате бывшему исполнительному директору НАК Витренко премии в размере 4 млн долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.