Витренко получит полномочия министра: "Слуги народа" поддержали предложение Зеленского

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
5,1 т.
Юрий Витренко

Монобольшинство Верховной Рады поддержало предложения президента Владимира Зеленского касательно законопроекта №4531. Они предусматривают, что и.о. министра получит все те же полномочия, что и назначенный парламентом глава ведомства: приватизировать и продавать госимущество, принимать кадровые решения, иметь право подписи.

Это позволит и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко неограниченное время находиться в таком статусе без поддержки ВР и фактически стать полноправным министром. За проект закона с изменениями в целом проголосовали 267 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов, депутатская группа "За майбутнє" – 18, депутатская группа "Довіра" – 17, внефракционные – 6.

Высокопоставленные собеседники из Офиса президента рассказали, что такое решение предложили из-за того, что голосов за назначение Витренко по закону не хватает. Поэтому решили пойти другим путем – изменить закон.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что возложение на заместителей министра исполнения не всех, а лишь отдельных полномочий в период, когда должность министра вакантна, является способом самоустранения Верховной Рады от выполнения конституционных полномочий по назначению членов правительства. Ведь непринятие парламентом в течение длительного времени решения о назначении министра неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего министерства.

Витренко получит полномочия министра: "Слуги народа" поддержали предложение Зеленского
Витренко получит полномочия министра: "Слуги народа" поддержали предложение Зеленского
Что предусматривает законопроект №4531

Документ останавливает внеконкурсные "отборы" на госслужбу, введенные на период карантина. Новые конкурсы должны быть объявлены в течение 6 месяцев, а оставаться на должностях назначенным в период карантина без конкурсов служащим можно будет не более 9 месяцев со дня вступления закона в силу.

Также отменяется возможность "политического" увольнения госслужащих категории А (это самые высокие должности – руководители ЦОИВ, госсекретари министерств, госсекретарь секретариата правительства и его заместители). Такие увольнения разрешались в течение 4 месяцев со дня назначения нового премьер-министра или соответствующего министра. "Уволенные" таким образом находились до полугода вне штата и получали значительные финансовые компенсации.

При проведении конкурса на должности высшего корпуса госслужбы закон устанавливает вносить субъекту назначения предложения не пяти, а всего трех кандидатур.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.

УкраинаПартия Слуга народаВерховная Рада УкраиныЮрий ВитренкоВладимир Зеленский