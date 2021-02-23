Витренко получит полномочия министра: "Слуги народа" поддержали предложение Зеленского

Монобольшинство Верховной Рады поддержало предложения президента Владимира Зеленского касательно законопроекта №4531. Они предусматривают, что и.о. министра получит все те же полномочия, что и назначенный парламентом глава ведомства: приватизировать и продавать госимущество, принимать кадровые решения, иметь право подписи.

Это позволит и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко неограниченное время находиться в таком статусе без поддержки ВР и фактически стать полноправным министром. За проект закона с изменениями в целом проголосовали 267 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов, депутатская группа "За майбутнє" – 18, депутатская группа "Довіра" – 17, внефракционные – 6.

Высокопоставленные собеседники из Офиса президента рассказали, что такое решение предложили из-за того, что голосов за назначение Витренко по закону не хватает. Поэтому решили пойти другим путем – изменить закон.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что возложение на заместителей министра исполнения не всех, а лишь отдельных полномочий в период, когда должность министра вакантна, является способом самоустранения Верховной Рады от выполнения конституционных полномочий по назначению членов правительства. Ведь непринятие парламентом в течение длительного времени решения о назначении министра неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего министерства.

Документ останавливает внеконкурсные "отборы" на госслужбу, введенные на период карантина. Новые конкурсы должны быть объявлены в течение 6 месяцев, а оставаться на должностях назначенным в период карантина без конкурсов служащим можно будет не более 9 месяцев со дня вступления закона в силу.

Также отменяется возможность "политического" увольнения госслужащих категории А (это самые высокие должности – руководители ЦОИВ, госсекретари министерств, госсекретарь секретариата правительства и его заместители). Такие увольнения разрешались в течение 4 месяцев со дня назначения нового премьер-министра или соответствующего министра. "Уволенные" таким образом находились до полугода вне штата и получали значительные финансовые компенсации.

При проведении конкурса на должности высшего корпуса госслужбы закон устанавливает вносить субъекту назначения предложения не пяти, а всего трех кандидатур.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.