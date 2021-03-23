Витренко получил 12 млн грн процентов от депозитов в госбанке

И.о. министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 11,754 млн грн процентов от Ощадбанка.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций. Так, Витренко сообщил о полученном 10 марта 2021-го доходе в 11 754 943 грн процентов.

Отметим, что согласно декларации, в 2019 году Витренко имел в Ощадбанке 12 счетов. При этом на части из них средства хранятся в иностранной валюте.

Напомним, что и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко считает необходимым передать ПАО "Центрэнерго" в управление министерства или Кабинета министров в случае неудачной приватизации. Он сообщил, что обсудит этот вопрос с Фондом госимущества (ФГИ).

"Если ФГИ не сможет приватизировать "Центрэнерго", причем так, чтобы привлечь реального инвестора, который бы вложил деньги в его модернизацию, тогда нужно отдать его министерству или правительству, чтобы заниматься уже с государственной точки зрения оптимизацией его деятельности, трансформацией и так далее", – сказал Витренко.

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