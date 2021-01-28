Витренко второй попытаются назначить министром энергетики: вопрос включили в повестку
В Украине со второй попытки Юрия Витренко попытаются назначить министром энергетики. Ранее он возглавлял ведомства на правах исполняющего обязанности, а до этого работал топ-менеджером "Нафтогаза".
Соответствующее решение 28 января по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотрит Верховная рада. Заседание парламента будет транслировать на официальном сайте ведомства. Всего за месяц Витренко успел:
отменить льготные тарифы на электроэнергию;
заморозить цены на газ до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр;
оставить поставщиков тепла и горячей воды со "старыми" тарифами.
предложил снова покупать газ у "независимых компаний" в России.
Еще 17 декабря 2020-го Раде не хватило 40 голосов для назначения Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики. Ранее профильный комитет отклонил его кандидатуру. Однако сразу после этого Кабинет министров на своем заседании назначил Витренко первым заместителем министра энергетики и он автоматически получил статус и.о. главы ведомства.
Сам бывший менеджер "Нафтогаза" во время своего выступления в Раде заявил, что ему предложили должность, учитывая его эффективную работу в НАК. Стоит отметить, что убыточным "Нафтогаз" стал, в частности, в результате работы самого Витренко (за 9 месяцев 2020 года убыток составил 600 млн долларов).
Несмотря на убытки "Нафтогаза", в бюджете нашли более 200 млн грн на выплату премии для Витренко. При этом в главном финансовом документе страны не заложили деньги для необходимого повышения зарплат медикам.
Вторую часть премии в размере более 94 млн грн (на момент назначения выплаты – эквивалент 4 млн долларов) бывшему менеджеру не выплачивали почти в течение года. Однако накануне согласования его кандидатуры на позицию министра энергетики вопрос решился. Вмешался Офис президента – и деньги сразу же нашлись.
И это в условиях, когда Кабинет министров не нашел денег ни на повышения минималки с июля 2021-го до 6,5 тыс. грн, ни на повышение окладов учителей, как это планировали ранее, ни на повышение зарплат медиков, как того просил министр здравоохранения Максим Степанов.
Отметим, при этом украинские врачи в среднем зарабатывают около 8 тыс. грн. То есть вместо одного Витренко можно было выплатить среднюю зарплату 25 тысячам врачей!
Как сообщал OBOZREVATEL:
Чистый консолидированный убыток НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.
В 2018 году глава "Нафтогаза" заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.
Позже СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.