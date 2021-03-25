Страны ЕС выкупили вакцин в разы больше, чем им нужно: кто и по какой цене забрал прививки

В то время как Украина оказалась под угрозой срыва вакцинации, развитые страны успели заключить контракты на те объемы, которые в два-три раза превышают реальную потребность. За считанные месяцы Израиль успел полностью вакцинировать все свое население, а в странах ЕС уже заказали вакцины с огромным запасом и вскоре смогут перепродавать препарат.

О том, кто и по какой цене выкупил мировой запас вакцин, читайте в материале OBOZREVATEL.

Великобритания договорилась о контрактах на поставку вакцины, объем которой в 3,3 раза больше населения страны. Франция договорилась об объемах, которые в 2,2 раза больше, чем число нуждающихся в вакцине граждан. Немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных Statista, подсчитала: того объема, о котором уже договорились государства, хватит несколько раз покрыть потребности Евросоюза (учитывая количество вакцин и тех, кто должен получить прививку).

О каком объеме вакцины договорились:

Великобритания – 339,6%

Канада – 335,4%

Венгрия – 267,1%

Австралия – 249,5%

Новая Зеландия – 246,5%

Австрия – 231,3%

Бельгия – 231,3%

Германия – 231,3%

Франция – 231,3%

Польша – 231,3%

США – 197,3%

Украина – 7,3%.

Украина же из европейских стран оказалась на последнем месте. Несмотря на объемы контрактов, в ЕС говорят: делиться вакциной не могут, потому что пока не смогли привить всех своих граждан. Одно дело объемы контрактов, а другое – сколько реально доз получили. Поставки задерживают, страны ограничивают экспорт вакцин.

Так, в конкуренции за возможность спасти своих граждан от коронавируса выигрывают сильнейшие. И дело не только в том, хватит ли денег. Руководители государств использовали все свое политическое влияние, чтобы добиться поставок. К примеру, гендиректор Pfizer Inc. Альберт Бурла в интервью Bloomberg заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху звонил ему 30 (!) раз, уточняя особенности вакцины и возможности закупок. Один из самых влиятельных мировых политиков набирал гендиректора компании даже в три часа ночи.

"Он звонил мне 30 раз. Он спрашивал меня о вариантах, о данных, которыми мы располагаем. Я отвечал: "Господин премьер-министр, сейчас три часа ночи". А он говорил: "Не волнуйтесь, и скажите мне", – рассказал гендиректор Pfizer Inc.

Почему заказывают больше вакцины, чем нужно странам:

поставки задерживают и если не обезопаситься, можно сорвать план вакцинации;

остатки вакцины могут перепродать или пожертвовать бедным странам;

в период жесткой конкуренции создается ажиотажный спрос.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам. Мол, не хватает самим. "Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", – цитирует политика издание DW.

Пандемия показала: в ситуации, когда затрагиваются интересы собственных граждан, каждое государство в первую очередь печется о своих интересах. Богатые страны с политическим влиянием добились для себя контрактов на вакцину с "лишними" объемами, а бедные государства, к которым относится и Украина, вынуждены довольствоваться остатками.

Официально в Кабмине заявляют, что Украина подписала соглашение о неразглашении с производителями вакцин и поэтому назвать стоимость дозы не может. "Все подписывают соглашения NDA так называемые, то есть ни цена, ни технические и научные данные не подлежат разглашению правительствами этих стран", – заявил на своей пресс-конференции 18 января премьер-министр Денис Шмыгаль.

Но деньги тратят бюджетные, поэтому скрыть цифры практически невозможно. Эксперты Statewatch проанализировали программу закупки вакцин и подсчитали, что на каждого украинца выделят 504 грн. Это примерно 18 долларов. То есть одна доза в средней обойдется в 9 долларов.

Сколько стоят вакцины в мире:

Pfizer – 17 долларов,

Moderna – 17 долларов,

Johnson&Johnson – 9 долларов,

AstraZeneca (CoviShield) – 3 доллара.

Украина в среднем закупает вакцину по цене в 9 долларов за две дозы. Этой суммы хватит при условии, что большинство украинцев получат прививки CoviShield. Однако вакцинация также оказалась под угрозой: Индия в первую очередь вакцинирует собственное население и пока внутренний спрос не будет удовлетворен, все экспортные контракты оказались под угрозой.

Пандемия коронавируса стала лакмусовой бумагой для правительства каждой страны. В то время как одни государства закупают вакцины с огромным избытком, другие страны не могут обеспечить прививками даже медиков.