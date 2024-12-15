В России подорвали железную дорогу недалеко от моторного завода: ГУР показало видео

В России снова проблемы с железной дорогой. Взрыв в районе города Ульяновск 14 декабря разрушил железнодорожное полотно.

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Повреждение железной дороги неподалеку от Ульяновского моторного завода нарушило военную логистику оккупационной армии РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"14 декабря 2024 года в Ульяновске на России взрыв разрушил железнодорожное полотно ― военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение. Взрыв произошел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии неподалеку от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода", – отметили в ГУР.

В военной разведке Украины также напомнили, что загадочные неприятности случаются на российской железной дороге чуть ли не каждый день.

"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается. ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление будет справедливое возмездие!" – резюмировали в разведке.

Напомним, 13 декабря пожар в городе Краснодар вывел из строя три локомотива российской железной дороги, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.