Країни ЄС викупили вакцин в рази більше, ніж їм потрібно: хто і за якою ціною забрав щеплення

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
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7,0 т.
Вакцина від коронавірусу в Україні

У той час як Україна опинилася під загрозою зриву вакцинації, розвинені країни встигли укласти контракти на ті обсяги, які в два-три рази перевищують реальну потребу. За лічені місяці Ізраїль встиг повністю вакцинувати все своє населення, а в країнах ЄС уже замовили вакцини з величезним запасом і незабаром зможуть перепродавати препарат.

Про те, хто і за якою ціною викупив світовий запас вакцин, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

ЄС викуповує вакцину, якої вистачить прищепити кожного кілька разів

Великобританія домовилася про контракти на постачання вакцини, обсяг якої в 3,3 раза більший за населення країни. Франція домовилася про обсяги, які в 2,2 раза більші, ніж кількість громадян, які потребують вакцину. Німецька компанія Statista, що спеціалізується на ринкових і споживчих даних, підрахувала: того обсягу, про який уже домовилися держави, вистачить кілька разів покрити потреби Євросоюзу (враховуючи кількість вакцин і тих, хто повинен отримати щеплення).

Про який обсяг вакцини домовилися:

  • Великобританія – 339,6%

  • Канада – 335,4%

  • Угорщина – 267,1%

  • Австралія – 249,5%

  • Нова Зеландія – 246,5%

  • Австрія – 231,3%

  • Бельгія – 231,3%

  • Німеччина – 231,3%

  • Франція – 231,3%

  • Польща – 231,3%

  • США – 197,3%

  • Україна – 7,3%.

Україна ж із європейських країн опинилася на останньому місці. Незважаючи на обсяги контрактів, у ЄС говорять: ділитися вакциною не можуть, тому що поки не змогли прищепити всіх своїх громадян. Одна справа обсяги контрактів, а інше – скільки реально доз отримали. Поставки затримують, країни обмежують експорт вакцин.

Так, у конкуренції за можливість врятувати своїх громадян від коронавірусу виграють найсильніші. І справа не тільки в тому, чи вистачить грошей. Керівники держав використовували весь свій політичний вплив, щоб домогтися постачань. Наприклад, гендиректор Pfizer Inc. Альберт Бурла в інтерв'ю Bloomberg заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дзвонив йому 30 (!) разів, уточнюючи особливості вакцини й можливості закупівель. Один із найвпливовіших світових політиків набирав гендиректора компанії навіть о третій годині ночі.

"Він дзвонив мені 30 разів. Він питав мене про варіанти, про дані, які ми маємо. Я відповідав: "Пане прем'єр-міністр, зараз третя година ночі". А він казав: "Не хвилюйтеся і скажіть мені", – розповів гендиректор Pfizer Inc.

Чому замовляють більше вакцини, ніж потрібно країнам:

  • поставки затримують, і якщо не убезпечитися, можна зірвати план вакцинації;

  • залишки вакцини можуть перепродати або пожертвувати бідним країнам;

  • у період жорсткої конкуренції створюється ажіотажний попит.

Країни ЄС викупили вакцин в рази більше, ніж їм потрібно: хто і за якою ціною забрав щеплення
Країни ЄС викупили вакцин в рази більше, ніж їм потрібно: хто і за якою ціною забрав щеплення
Країни ЄС викупили вакцин в рази більше, ніж їм потрібно: хто і за якою ціною забрав щеплення

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявив, що не бачить можливості для Євросоюзу безпосередньо жертвувати вакцини від коронавірусу бідним країнам. Мовляв, не вистачає самим. "Зараз є надзвичайний тиск у країнах-членах, щоб вони самі отримали вакцини", – цитує політика видання DW.

Пандемія показала: в ситуації, коли зачіпаються інтереси власних громадян, кожна держава передусім дбає про свої інтереси. Багаті країни з політичним впливом домоглися для себе контрактів на вакцину з "зайвими" обсягами, а бідні держави, до яких належить і Україна, змушені задовольнятися залишками.

Скільки коштує вакцина і скільки заплатить Україна

Офіційно в Кабміні заявляють, що Україна підписала угоду про нерозголошення з виробниками вакцин, і тому назвати вартість дози не може. "Усі підписують угоди NDA так звані, тобто ні ціна, ні технічні та наукові дані не підлягають розголошенню урядами цих країн", – заявив на своїй пресконференції 18 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Але гроші витрачають бюджетні, тому приховати цифри практично неможливо. Експерти Statewatch проаналізували програму закупівлі вакцин і підрахували, що на кожного українця виділять 504 грн. Це приблизно 18 доларів. Тобто одна доза в середньому обійдеться в 9 доларів.

Скільки коштують вакцини у світі:

  • Pfizer – 17 доларів,

  • Moderna – 17 доларів,

  • Johnson & Johnson – 9 доларів,

  • AstraZeneca (CoviShield) – 3 долари.

Україна в середньому купує вакцину за ціною в 9 доларів за дві дози. Цієї суми вистачить за умови, що більшість українців отримає щеплення CoviShield. Однак вакцинація також опинилася під загрозою: Індія насамперед вакцинує власне населення, і поки внутрішній попит не буде задоволений, усі експортні контракти опинилися під загрозою.

Пандемія коронавірусу стала лакмусовим папірцем для уряду кожної країни. У той час як одні держави закуповують вакцини з величезним надлишком, інші країни не можуть забезпечити щепленнями навіть медиків.

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