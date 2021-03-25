Країни ЄС викупили вакцин в рази більше, ніж їм потрібно: хто і за якою ціною забрав щеплення

У той час як Україна опинилася під загрозою зриву вакцинації, розвинені країни встигли укласти контракти на ті обсяги, які в два-три рази перевищують реальну потребу. За лічені місяці Ізраїль встиг повністю вакцинувати все своє населення, а в країнах ЄС уже замовили вакцини з величезним запасом і незабаром зможуть перепродавати препарат.

Про те, хто і за якою ціною викупив світовий запас вакцин, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Великобританія домовилася про контракти на постачання вакцини, обсяг якої в 3,3 раза більший за населення країни. Франція домовилася про обсяги, які в 2,2 раза більші, ніж кількість громадян, які потребують вакцину. Німецька компанія Statista, що спеціалізується на ринкових і споживчих даних, підрахувала: того обсягу, про який уже домовилися держави, вистачить кілька разів покрити потреби Євросоюзу (враховуючи кількість вакцин і тих, хто повинен отримати щеплення).

Про який обсяг вакцини домовилися:

Великобританія – 339,6%

Канада – 335,4%

Угорщина – 267,1%

Австралія – 249,5%

Нова Зеландія – 246,5%

Австрія – 231,3%

Бельгія – 231,3%

Німеччина – 231,3%

Франція – 231,3%

Польща – 231,3%

США – 197,3%

Україна – 7,3%.

Україна ж із європейських країн опинилася на останньому місці. Незважаючи на обсяги контрактів, у ЄС говорять: ділитися вакциною не можуть, тому що поки не змогли прищепити всіх своїх громадян. Одна справа обсяги контрактів, а інше – скільки реально доз отримали. Поставки затримують, країни обмежують експорт вакцин.

Так, у конкуренції за можливість врятувати своїх громадян від коронавірусу виграють найсильніші. І справа не тільки в тому, чи вистачить грошей. Керівники держав використовували весь свій політичний вплив, щоб домогтися постачань. Наприклад, гендиректор Pfizer Inc. Альберт Бурла в інтерв'ю Bloomberg заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дзвонив йому 30 (!) разів, уточнюючи особливості вакцини й можливості закупівель. Один із найвпливовіших світових політиків набирав гендиректора компанії навіть о третій годині ночі.

"Він дзвонив мені 30 разів. Він питав мене про варіанти, про дані, які ми маємо. Я відповідав: "Пане прем'єр-міністр, зараз третя година ночі". А він казав: "Не хвилюйтеся і скажіть мені", – розповів гендиректор Pfizer Inc.

Чому замовляють більше вакцини, ніж потрібно країнам:

поставки затримують, і якщо не убезпечитися, можна зірвати план вакцинації;

залишки вакцини можуть перепродати або пожертвувати бідним країнам;

у період жорсткої конкуренції створюється ажіотажний попит.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявив, що не бачить можливості для Євросоюзу безпосередньо жертвувати вакцини від коронавірусу бідним країнам. Мовляв, не вистачає самим. "Зараз є надзвичайний тиск у країнах-членах, щоб вони самі отримали вакцини", – цитує політика видання DW.

Пандемія показала: в ситуації, коли зачіпаються інтереси власних громадян, кожна держава передусім дбає про свої інтереси. Багаті країни з політичним впливом домоглися для себе контрактів на вакцину з "зайвими" обсягами, а бідні держави, до яких належить і Україна, змушені задовольнятися залишками.

Офіційно в Кабміні заявляють, що Україна підписала угоду про нерозголошення з виробниками вакцин, і тому назвати вартість дози не може. "Усі підписують угоди NDA так звані, тобто ні ціна, ні технічні та наукові дані не підлягають розголошенню урядами цих країн", – заявив на своїй пресконференції 18 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Але гроші витрачають бюджетні, тому приховати цифри практично неможливо. Експерти Statewatch проаналізували програму закупівлі вакцин і підрахували, що на кожного українця виділять 504 грн. Це приблизно 18 доларів. Тобто одна доза в середньому обійдеться в 9 доларів.

Скільки коштують вакцини у світі:

Pfizer – 17 доларів,

Moderna – 17 доларів,

Johnson & Johnson – 9 доларів,

AstraZeneca (CoviShield) – 3 долари.

Україна в середньому купує вакцину за ціною в 9 доларів за дві дози. Цієї суми вистачить за умови, що більшість українців отримає щеплення CoviShield. Однак вакцинація також опинилася під загрозою: Індія насамперед вакцинує власне населення, і поки внутрішній попит не буде задоволений, усі експортні контракти опинилися під загрозою.

Пандемія коронавірусу стала лакмусовим папірцем для уряду кожної країни. У той час як одні держави закуповують вакцини з величезним надлишком, інші країни не можуть забезпечити щепленнями навіть медиків.