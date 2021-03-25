В Словакии возник политический кризис из-за вакцины 'Спутник V': в отставку подали шесть министров

В Словакии на фоне коалиционного кризиса, возникшего из-за решения премьер-министра Игоря Матовича закупить российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19, в отставку ушли шесть министров.

О массовых увольнениях писали местные СМИ. Вскоре в ситуацию была вынуждена вмешаться президент Зузана Чапутова. В своем заявлении она призвала главу правительства положить конец политическому кризису и сложить полномочия.

Отмечается что в Словакию в начале марта прибыли 200 тысяч доз "Спутника V". Премьер страны, который без ведома коалиции договорился о поставке этого препарата, объявил о планах закупить еще 2 млн доз.

Европейское агентство по лекарственным средствам не дало разрешения на использование российской вакцины, и даже глава Министерства иностранных дел Словакии назвал ее инструментом гибридной войны. Тогда ряд чиновников потребовали отставки Матовича. Однако он отказался это сделать, более того, поблагодарил Россию за вакцины и призвал не политизировать медицинские вопросы.

Так, закулисная сделка Игоря Матовича с РФ по "Спутнику V" привела к отставке:

министра здравоохранения Марека Крайчи;

министра труда Милана Крайняка;

министра экономики и вице-премьера Рихарда Сулика;

Министра юстиции и вице-премьера Марии Коликовой;

министра иностранных дел Ивана Корчка;

министра образования Бронислава Грюлинга.

Местные СМИ пишут, что на фоне правительственного кризиса Словакию, вероятно, могут ждать досрочные выборы. Чтобы выйти из него, президент Зузана Чапутова теперь и самого Матовича призвала уйти в отставку.

"Важно, чтобы премьер-министр своей отставкой позволил заключить соглашение между партнерами по коалиции о восстановлении правительства", – говорится в ее заявлении на официальном сайте.

А вот в консервативной партии OLaNO (Обычные люди и независимые личности) ответили, что пытаются "как можно скорее положить конец коалиционному кризису, продолжить работу правительства, выполнить его программное заявление" и поэтому продолжают переговоры с партнерами из коалиции.

Отметим: 2 марта Игорь Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса "Спутник V" "Закарпатскую Украину". После этого он объяснил, что пошутил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович доложил о готовности при определенных условиях пойти в отставку, чтобы положить конец хаосу коалиции в стране, связанному с его борьбой с пандемией COVID-19. Речь шла о решении купить российскую вакцину "Спутник V".