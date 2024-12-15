'Это все уже глубоко зашло'. Ольга Сумская – о конфликте с сестрой, внуках в Москве и обедах со знаменитым соседом

Ольга Сумская, одна из самых известных украинских актрис, признается, что сейчас имеет такой безумный рабочий график, что выходные "вырисовываются" в нем даже не каждый месяц. Артистка много гастролирует по Украине и за рубежом.

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В интервью OBOZ.UA звезда рассказала о спектаклях с бывшим и нынешним мужьями, совместных постановках с младшей дочерью, отношениях со старшей дочерью, проживающей в РФ, и разрыве взаимоотношений со старшей сестрой – легендарной актрисой Натальей Сумской. С Ольгой Сумской мы встретились на премьерном показе картины "Собрание ОСМД", где она сыграла одну из главных ролей.

– Оля, вы знаете, что о вас говорят коллеги? Не раз слышала: смотрю ее ежедневные сообщения в Instagram о бесконечных поездках с гастролями и думаю, что я такого рабочего ритма не выдержала бы.

– А я смотрю на своих коллег, скажем, ту самую Лилечку Ребрик, у которой трое маленьких детей. Она просто в безумном ритме работает: просыпается в четыре, потому что ведет утренний эфир на телевидении. А еще – постоянные гастроли, съемки в кино. Я говорю: "Лилюсь, ну я, конечно, тоже живу в непростом графике, но такой, как у тебя, не представляю, как все успеваешь?" Что касается своего ритма, скажу так: это моя жизнь и моя энергия. Так было всегда, и, если сбавлю обороты, заскучаю. Мне нравится, чтобы кругом все крутилось и вертелось. И работаю столько, поверьте, не только ради заработка. Это стиль жизни таков.

– Какие поездки были самыми тяжелыми? Видела у вас в соцсетях, что приходилось в дороге как-то даже на полу спать в автобусе, а потом – стоя в поезде добираться до места гастролей.

– Это было за границей, когда наши партнеры не выполнили запланированные условия и мы должны были ехать на перекладных, как говорится. Еще только на лошадях не добирались (смеется). В тамбуре, но вместе. Еще украинцев встретили – пообнимались, сфотографировались вместе. Главное, что доехали. Два города, к сожалению, так и не увидели наших представлений. Я бы еще раз хотела извиниться перед нашими зрителями в Кракове и Гданьске, куда мы не доехали, и еще третий город – Прага. Но сыграли в Варшаве, Амстердаме.

А сон на полу – тоже незабываемо (смеется). Это была поездка в Прагу во время других гастролей. Нам вместо лежачих мест купили сидячие. А ночью желательно хоть немного полежать, поэтому нашла выход – подмостила сумочку под голову и думаю: сниму-ка для своих подписчиков видео об этом. И оно так залетело и сроднило меня с поклонниками! Столько слов поддержки получила по поводу этой поездки – очень теплых пожеланий. Кто-то на видео разглядел клетчатую сумку: "О, у вас такая же, в клеточку, как и у меня, хожу с ней на базар". В этих сумках мы перевозим реквизит. Раскладываем по частям по этим большим торбам – и вперед.

– У вас вообще бывают выходные?

– Иногда выпадают такие месяцы, что ни одного (улыбается). Но когда такое счастье случается, посвящаю долгожданное "окно" в графике семье и себе, конечно, немного. Двоим своим собачкам, которые порой остаются без меня, потому что папа у нас не ходит с ними на прогулку. Поцеловаться-пообниматься – да, а вывести на улицу – нет. Хорошо, что собачки крохотные, могут сходить и на пеленку. Иногда возлагаю обязанность ухода за ними на дочь Аню. А как они меня встречают, чтобы вы видели! И мы идем гулять, даже когда нет света. Старшая собачка ленится – я ее несу вниз, а потом домой – на пятнадцатый этаж.

– Как-то вы разместили в Instagram видео с участием известного режиссера Романа Балаяна, которого встретили во время прогулки с собаками. Оказалось, что Роман Гургенович – ваш сосед.

– Да, мы часто пересекаемся – у него тоже прекрасная собачка. И еще один тоже очень известный режиссер Виктор Гресь – также наш сосед. Я когда его вижу, радостно кричу: "Привет, дядя Витя!" Он потрясающе выглядит! Наши легендарные украинские художники – можно так запросто встретиться с ними в парке и получить дельный совет. Роман Гургенович обычно приглашает меня на кофе или на обед. Рядом с нами есть прекрасный армянский ресторанчик. Более того, иногда мы теперь заказываем там какие-то блюда домой – Балаян познакомил меня с поваром.

– Ваша дочь Анна в прошлом году окончила театральный университет имени Карпенко-Карого. Сейчас выступает вместе с вами, в том числе в спектакле "За двумя зайцами". Какая она актриса, по-вашему?

– Развивается, я вижу, что она счастлива. Мы работаем вместе в нескольких спектаклях. Очень мечтаю о том, чтобы она нашла себя в нашей профессии, почувствовала от работы этот безумный ритм. Правда, не знаю, как она будет до конца его воспринимать. Иногда признается, что в шоке от того, что играем спектакли по два-три раза в день. А был даже рекорд: четыре спектакля. Это был именно "За двумя зайцами" – столько выкупили билетов на Полтавщине. Она у нас нежная девушка, но очень глубокая. И я сейчас так говорю не только потому, что я ее мама и вижу в своем ребенке только хорошее, она действительно незаурядная личность. Я очень мечтаю, чтобы встретила свою судьбу.

– Она в отношениях?

– Нет, сердце еще пока свободно, да ей и немного лет – всего 22. Я часто говорю: "Дочка, не спеши". Знакомила ли нас с кем-то из ребят? Нет, но, может, я чего-то не знаю (смеется). Я в свое время тоже не очень рассказывала маме о своих увлечениях, уже ставила перед фактом: я выхожу замуж. Когда первый раз собиралась, она: "Оля, хорошо подумай". Она прекрасно знала, кто такой Евгений Паперный, конечно, была немного шокирована. Еще и разница в возрасте – 16 лет. Второго зятя очень любила. У них были теплые отношения, Виталик называл ее золотой тещей. А с Евгением – тоже все было хорошо, они ладили. Мы когда-то вместе выходили на сцену в спектакле "Моя профессия – синьор из высшего света" – династия Сумских, Хостикоевых, Борисюков – вся наша прекрасная семья.

– В вашем репертуаре есть представления, где играете на одной сцене с нынешним и бывшим мужьями. Виталий Борисюк не ревнует?

– Нет, он вроде спокойно реагирует. А вот я – немного бывает, ревную к молодым партнершам. Он обнимает кого-то на сцене, а я смотрю из-за кулис: "Ого, а это похоже на правду". "Да нет, господи", – гоню от себя эти мысли. Говорю ли ему что-нибудь об этом? Нет, потому что серьезных поводов не дает к ревности.

– В этом году у вас было немало гастролей за границей. Удалось ли встретиться на нейтральной территории с внуками и старшей дочерью, проживающими в Москве?

– Нет, я не видела их с начала полномасштабного вторжения. Мы ежедневно на телефонной связи. Не одна я в таком положении – миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют – им уже семь и четыре года. Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине и я обняла своих детей. С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и Анечка. Как ей живется? Воспитывает детей, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно – о работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю – ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными.

– Часто бываете у мамы на кладбище, которая ушла в мир иной в первые дни полномасштабного вторжения?

– Да, бываю. Как раз сейчас занимаюсь памятником. Думаю установить QR-код на надгробии – сейчас делают такие таблички, с помощью которых можно открыть на смартфоне некролог или страницу памяти о покойном. Мне хочется, чтобы люди больше знали о творчестве моих родителей.

– Оля, памятник вы будете устанавливать вместе с семьей старшей сестры Натальи?

– Я пока не знаю, как будет.

– Признаюсь вам, что когда мы недавно брали интервью у Натальи Сумской и речь зашла о вас, она отказалась отвечать на вопросы о ваших отношениях. Почему, как вы думаете?

– Я не знаю… Боже, она даже сегодня мне приснилась, как я ее обнимаю и целую. Прижимаю к сердцу очень сильно. Видите, во снах приходит. Значит, когда-нибудь будет и теплая встреча. Наталочка – моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку – я ей благодарна за все. А потом что-то случилось… Не сейчас, давно уже. Началось еще после "Роксоланы" – какое-то отчуждение пошло. Но для меня она всегда первая в профессии – напишите об этом. Непревзойденная, самая талантливая и прекрасная актриса в мире.

– Она поздравляла вас с днем рождения в этом году?

– Нет. Я пишу ей, если нужно решить какие-нибудь семейные дела, – она отвечает. Но когда встречаемся где-то в публичных местах, то – холод. Я уже рассказывала об истории, произошедшей недавно в театре. Я не надеялась, что она со мной будет говорить, но думала, что поздоровается хотя бы по крайней мере.

– Есть кто-нибудь, кто может вас помирить?

– Только Бог, думаю. Это все так глубоко уже зашло… Но я готова к общению. С Натальей, с племянником Вячеславом.

– Как вы отреагировали на его интервью, где он не очень хорошо отзывался о двоюродной сестре, вашей дочери Тоне?

– Почему он дал такое интервью, не знаю – это нужно спрашивать у него. По поводу сказанного в том разговоре мое мнение таково: надо быть мудрее, хорошо обдумывать свои ответы на вопросы с подвохом, прежде чем давать комментарии журналистам. Общается ли младшая Аня с братом? Насколько мне известно, Слава лайкает ее сообщения в соцсетях. Знаете, что я думаю? Надеюсь, что оно все перемелется. Если мне такие сны приходят – как может быть иначе? И еще один был, кстати, недавно. Стоит священник, подхожу к нему. Говорю: "Благословите меня, отче". Даю руку. И вдруг появляется еще одна рука, смотрю – сестры. И он кладет одну руку на другую со словами: "Я вас благословляю".

– Мы разговариваем с вами на премьере фильма "Собрание ОСМД", который сейчас идет в кинотеатрах. Расскажите о нем.

– Фильм снят за рекордно короткий срок – 12 дней. В такое непростое время мы смогли сделать очень положительную комедию, поднимающую очень насущные вопросы настоящего. Я даже пригласила сегодня сюда главу ОСМД нашего дома, он здесь присутствует. Потому что темы перекликаются, нас окружает то же, о чем идет речь в фильме. Вот, например, недавно нас немного подтопил сосед – теперь на стене грибок, выводим. Кто-то стучит постоянно над нами – идут ремонты. Генераторы загрязняют воздух и гудят так, что не дают спать. Их накупили и кафе, и жители нижних этажей – все хотят иметь свет.

В картине прекрасный актерский состав. Я играю такого сильного и волевого директора детского сада, которая предоставляет соседям помещение для собрания ОСМД. Мне нравятся такие характерные роли, признаюсь. В фильме много юмора – тоже такое люблю. Цитаты – просто неповторимые, уверена, разойдутся в соцсети мемами. Как, скажем, эпизод из второй части сериала "Хозяин", недавно транслируемой по "1+1". В картине я играю продавщицу сельского магазина "Томагавка", к которой во время оккупации заходят орки, чтобы разграбить заведение. Один из них спрашивает: "Оцет – что это?" А моя героиня, не моргнув глазом: "Особенно ценный товар! Универсальное средство – лечит и близорукость, и ангину, и геморрой. Куда заливаешь, там и помогает, главное – побольше". И оккупанты начинают грести этот уксус ящиками. Этот фрагмент в соцсетях уже стал вирусным.

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