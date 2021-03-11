Банки в Украине блокируют даже мелкие переводы: в НБУ рассказали, кого и как стоит проверять по новым правилам
В Украине банки массово блокируют даже незначительные переводы своих клиентов, требуют подтвердить источники доходов. Причина: согласно закону публично значимыми персонами считаются все, кто когда-либо выполнял публичные функции (работал в органах власти). Под контроль попадают также и их родственники.
Национальный банк обратился к финансовым учреждениям и предоставил свои рекомендации, кого и как стоит проверять. Письмо регулятора также попало в распоряжение OBOZREVATEL.В чем проблема?
В Украине публично значимыми персонами (PEP, от английского politically exposed person) считаются все, кто когда либо работал либо работает в органах власти. По закону о противодействии отмыванию средств банки должны их проверять более тщательно.
Но проблема в том, что финансовые учреждения злоупотребляют и слишком тщательно проводят эту проверку. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL экономист Алексей Дорошенко, его брату (депутат местного совета) заблокировали перевод на 150 грн: потребовали предоставить доказательство, что деньги получены легально.
И таких случаев – сотни и тысячи по всей стране. Все, кто когда-то работал либо работает в органах власти, подвергаются особой проверке. "В НБУ поступают многочисленные жалобы на неоправданно жесткие подходынекоторых банков "по установлению деловых отношений с национальными публично значимыми лицами (далее – национальные PEP), которые выполняют или выполняли в Украине значительные
публичные функции", – говорится в письме Нацбанка, которое попало в распоряжение OBOZREVATEL.Кого не должны проверять?
Национальный банк пояснил, что необходимости жестко проверять все операции РЕРов по закону нет. К примеру, можно не контролировать:
если низкий риск отмывания средств;
если нет подозрения в отмывании средств;
PEP использует счет в банке для получения зарплаты (пенсии);
если объем финансовых операций за три месяца не превысил 200 тыс. грн
Регулятор также предложил украинским банкам свой вариант применения законодательства. Для тех РЕР, которые:
обслуживались в банке и до того, как вступил в силу новый закон против отмывания денег;
не выполняют публичные функции (не являются властью) не меньше 12 месяцев;
проводят понятные операции (в пределах своих доходов);
имеют историю обслуживания в банке;
не проводят подозрительные операции.
Достаточно всего лишь поговорить с клиентом, проверить информацию в открытых источниках или проанализировать информацию, которая уже есть в банке. То есть, к примеру, если клиент длительное время имеет депозит в банке, либо продал имущество, дополнительно требовать особые документы не обязательно.Кого могут проверить?
В других же ситуациях банкам стоит наоборот, более внимательно проверить РЕРов, речь идет о таких случаях:
используют разные механизмы, чтобы скрыть конечного собственника активов;
оформляют свои активы на родственников;
имеют доступ к государственным активам;
контролируют выдачу разрешительных документов, лицензий и т.д.;
имеют решающее влияние на деятельность финансового учреждения;
деятельность, связанная с торговлей оружием или военно-промышленным комплексом;
деятельность, связанная с государственными закупками ;
деятельность, связанная со строительством и (большой) инфраструктурой;
зачисление/получения наличных средств в больших объемах;
проведение финансовых операций, связанных с приобретением РЕР или его родственником предмета роскоши.
и т.п.
Если клиент соответствует одному или нескольким пунктам, это еще не значит, что его обязательно нужно жестко контролировать. В банках должны обучить свой персонал, принимать решения на разных уровнях, оценивать реальные риски.
Но блокировать переводы только на том основании, что его совершает РЕР – нельзя. "Применение формального подхода при установлении деловых отношений с РЕР не соответствует международным стандартам и рекомендациям в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и может оцениваться Национальным банком как признак ненадлежащей организации системы управления рисками", – говорится в письме регулятора.