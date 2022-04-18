Компании уходят из РФ. Мэр Москвы признал, что 200 тысяч россиян могут остаться без работы

В Москве 200 тыс. человек могут остаться без работы из-за выхода или приостановки работы иностранных компаний в РФ. Как заявил мэр столицы страны-террориста Сергей Собянин, на программу поддержки сотрудников, находящихся под риском увольнения, было выделено 3,36 млрд руб.

По его словам, эта программа призвана максимально облегчить переход со старого места работы на новое. Об этом московский мэр написал в своем блоге.

"На прошлой неделе мы утвердили программу поддержки сотрудников, которым грозит увольнение. С учетом дотаций из федерального бюджета на его реализацию будет направлено 3,36 млрд рублей. В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, временно приостановивших свою деятельность или решивших покинуть Россию. По нашим оценкам, около 200 тысяч человек рискуют потерять работу", – написал Собянин.

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Отметим, из-за санкций и ухода огромного количества международных компаний из страны-агрессора многие отрасли и бизнесы оказались на гране прекращения функционирования. Многие люди лишились работы и заработка, а цены выросли практически на все. При этом ранее представители рашисткого правительства не раз заявляли о том, что РФ якобы санкции Запада не страшны.

Ранее сообщалось, что ажиотажный спрос в России на сахар и гречку пошел на спад. Вместо этого жители страны-агрессора начали запасаться алкоголем – в частности, импортный джин. А рестораторы РФ уже жалуются на дефицит спиртного.

Продажи алкоголя в РФ заметно выросли с середины марта, передает РБК. По данным NielsenIQ, спрос на джин подскочил на 60%. Пива и водки тоже стали брать больше, но скупают не так активно – их продажи выросли на 9-15% и 10-13% соотвественно.

"Спрос на товары бакалейной группы сейчас нормализовался, в частности, спрос на сахар продолжает ослабевать, в то время как продажи алкоголя – джина, водки и пива, показывают положительную динамику", – отметили аналитики.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России набирают обороты проблемы с реализацией мазута. С начала российского вторжения в Украину мазут в стране подешевел уже вдвое. Российские заводы пытаются распродать мазут, ведь им грозит остановка из-за переполнения хранилищ.