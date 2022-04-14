Россияне кинулись скупать джин вместо сахара и гречки – начинается дефицит алкоголя

Ажиотажный спрос в России на сахар и гречку пошел на спад. Вместо этого жители страны-агрессора начали запасаться алкоголем – в частности, импортный джин. А рестораторы РФ уже жалуются на дефицит спиртного.

Продажи алкоголя в РФ заметно выросли с середины марта, передает РБК. По данным NielsenIQ, спрос на джин подскочил на 60%. Пива и водки тоже стали брать больше, но скупают не так активно – их продажи выросли на 9-15% и 10-13% соотвественно.

"Спрос на товары бакалейной группы сейчас нормализовался, в частности, спрос на сахар продолжает ослабевать, в то время как продажи алкоголя – джина, водки и пива, показывают положительную динамику", – отметили аналитики.

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Рестораторы в России уже сообщают, что закупочные цены на импортный алкоголь выросли на 20-50% и не снижается. Более того, начался дефицит.

"С алкоголем – критическое положение дел. Фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание", – заявил управляющий партнер сети винных баров Михаил Щербатых.

К такому эффекту привели и санкции (повлияли на расчеты и логистику), и добровольные отказы международных компаний от работы с Россией. В частности поставки в РФ прекратила компания Brown-Forman (бренды Jack Daniel"s, Finlandia).

"Ее нет и не будет, наверное. Жесткие ограничения распространены на поставки крепкого американского алкоголя. С европейским проблема больше логистического характера", - сказал Щербатых.

Также поставки в РФ остановила компания по производству спиртных напитков Diageo. Это производитель спиртного под брендами Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker, Capitan Morgan и Baileys.

Как сообщал OBOZREVATEL, из России уходят не только производители крепкого алкоголя, но и пивоваренные компании. Так, Heineken и Carlsberg полностью прекратили работу в РФ и продают бизнес. Эти компании производят пиво более чем под 300 брендами.