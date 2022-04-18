России некуда девать мазут: заводы оказались на грани закрытия

В России набирают обороты проблемы с реализацией мазута. Цены на него за день 15 апреля упали сразу на 16%, с начала российского вторжения в Украину мазут в стране подешевел уже вдвое. Российские заводы пытаются распродать мазут, ведь им грозит остановка из-за переполнения хранилищ.

Все это происходит из-за снижения спроса по причине введенных санкций ЕС и США, пишет "Коммерсант". Первым еще в апреле стал нефтекомплекс ТАИФ-НК, который уже приостановил работу.

Поэтому, как считают эксперты, цены на мазут будут падать и дальше. Чтобы остановить обвал, России срочно нужно найти иностранных покупателей. А это практически невозможно.

Крупным покупателем российского мазута выступали США, которые уже ввели эмбарго на закупки нефти и нефтепродукты из РФ. В свое время поставками из России Штаты заместили тяжелую нефть из Венесуэлы. Оставшимся крупным торговым партнерам России – Китаю и Индии – столько мазута не нужно.

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Нефтяные компании предлагали властям направлять излишки мазута на производство электроэнергии. Но пока переход на это топливо на ТЭС экономически не обоснован, ответил им глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия засекретила данные о добыче нефти. Правительство страны объясняет такое решение "защитой рынка". Однако, вероятнее всего, Кремль пытается скрыть неутешительную статистику, ведь экспорт нефти заметно упал, даже несмотря на отсутствие европейского эмбарго.

По неофициальным данным, к 11 апреля добыча нефти и газового конденсата в РФ уже упала на 6%, ниже 10 млн баррелей в сутки. Это минимум с лета 2020 года.

Кроме того, по данным российских СМИ, в марте на 6% сократилась и переработка нефти. На ситуацию повлияли несколько факторов: