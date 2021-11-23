Путаница, безразличие и необразованность: как живет нищая страна с легальным биткоином

В сентябре 2021 года Сальвадор стал первым в мире государством, которое объявило криптовалюту (а именно токен Bitcoin), законным платежным средством. Но за три с половиной месяца жители столкнулись с путаницей в законах, отсутствием криптограмотности и долгими транзакциями.

Об этом 25-летний специалист по маркетингу из Сан-Сальвадора Диего Серритос рассказал изданию DailyCoin. Он поделился, как к криптовалюте относятся местные жители, что удобнее – "наличка" или "крипта" и почему биткоин пока не может стать народной валютой.

Самым распространенным криптокошельком в Сальвадоре является приложение Chivo. Оно не взимает комиссий, а все транзакции в нем выполняются мгновенно.

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Недостаток программы в том, что она работает не на блокчейне. Поэтому в случае неверной транзакции на любой внешний кошелек пользователям приходится обращаться в службу поддержки и ждать возмещения.

Сеть криптоматов Chivo охватывает всю страну, поэтому с конвертацией долларов в биткоины и наоборот у сальвадорцев проблем нет. Кроме того, многие компании пользуются устройством Chivo POS – терминалом для базовых операций по переводу криптовалюты.

"Я покупал продукты за биткоины, хотя наличными платить все же удобнее. Работники магазинов еще учатся пользоваться кошельком и POS-терминалами. В целом процесс оплаты биткоинами быстрее, чем кредиткой, но все же медленнее, чем наличными", – говорит Диего.

"Я думаю, что у криптовалюты есть возможность для расцвета в Сальвадоре. Но для этого нужна надлежащая фундаментальная база, а не просто возможность тратить деньги", – считает Серритос.

Государство легализовало биткоин, но не озаботилось вопросом обучения населения криптограмотности, кроме инструкций по использованию кошелька Chivo. Поэтому в большинстве случаев местные жители собирают знания по крупицам в интернете. Хотя большинству и этого много.

"Заинтересованы ли люди в изучении криптовалюты? Не совсем. На мой взгляд, большинство узнает только, как пользоваться Chivo, и все", – сказал Диего Серритос.

Хотя биткоин находится в свободном обиходе у населения, платить работникам зарплаты в криптовалюте нельзя. Возможно, это было бы удобнее, но волатильность на рынке криптовалют может нанести ущерб финансовому положению многих семей.

Сальвадор считается одной из самых бедных стран Латинской Америки. Потому многие сальвадорцы просто не могут себе позволить ждать, пока курс токена вырастет.

Однако президент Найиб Букеле пригрозил санкциями тем компаниям, которые ослушаются его запрета. Это создает юридическую коллизию, поскольку, согласно местному законодательству, зарплата должны выплачиваться в законном платежном средстве, которых в стране два: доллары США и биткоины.

"Это вызывает путаницу ... Правительству следует вмешаться и заполнить пробелы, объяснив противоречия в законе о биткоинах, потому что это препятствует решению многих повседневных вопросов", – утверждает Диего.

Из-за популярности молодого и современного президента Букеле сальвадорцы могут попробовать биткоин. Но Диего видит несколько препятствий на пути народной популярности первой криптовалюты:

жители Сальвадора в большинстве своем мало осведомлены о криптовалюте и относятся к ней либо с безразличием, либо с опасением;

сальвадорцы не доверяют концепции "легких" денег и считают нереальным то, что со временем средства могут вырасти при бездействии их владельца;

у биткоина нет реальных преимуществ перед долларом в повседневном обиходе.

В то же время, у владельцев биткоина есть и ряд преимуществ. И это не только скидки на бензин для пользователей Chivo.

"В долгосрочной перспективе криптовалюта поможет – она дает реальную возможность не полагаться на банки в сделках или сэкономить деньги. Чтобы выделиться, финансовые организации могут предлагать такой стране с небольшой экономикой, как Сальвадор, более конкурентоспособные услуги или комиссии. Кроме того, наличие такой децентрализованной валюты, как биткоин, может дать предпринимателям и местному бизнесу больше возможностей для свободного роста", – считает он.

При этом Диего называет главное условие, чтобы биткоин прижился в Сальвадоре. Это образованность населения в сфере криптографии и финансов.

Стоит отметить, что за 12 лет, которые существует биткоин, курс этой криптовалюты неоднократно менялся. По данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 22 ноября он превышает $58 тыс.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, власти Сальвадоре приняли решение построить первый в мире "Биткоин-Сити". Финансирование города будет происходить за счет облигаций, а его жителей освободят от всех налогов, коме НДС.