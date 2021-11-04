Путь длиной в 12 лет: как менялся курс биткоина и что на него влияет

Биткоин побил свой исторический рекорд 20 октября, стоимость составила $66,733. При этом в будущем, как прогнозируют специалисты, курс может взлететь до новых отметок – $100 тыс. и выше.

О том, как менялся курс первой криптовалюты, от чего он зависит и какой будет цена в будущем – читайте в материале OBOZREVATEL.

Очень большое влияние на криптовалюты оказывает новостной фон. Он формируется при помощи СМИ, интернет-порталов, а также от заявлений и публикаций в соцсетях знаменитостей и специалистов. Это влияет на настроения трейдеров, а те уже решают: продавать или покупать биткоины.

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В 2021-м цена биткоина несколько раз подскакивала и снижалась после заявлений американского бизнесмена Илона Маска. К примеру, в июле стоимость выросла после того, как он рассказал, когда компания Tesla снова начнет принимать биткоины.

Важным аспектом является и юридический фон. К примеру, запрет на майнинг криптовалют в Китае и официальное принятие Сальвадором криптовалюты как платежного средства повлияли на курс биткоина. В первом случае стоимость снизилась, во втором – выросла.

Влияет на первую криптовалюту и политическая ситуация в мире. Но тут фактор выступает даже в положительную сторону для "битка". Дело в том, что в случае возникновения нестабильной обстановки в стране большинство инвесторов ищут надежное хранилище для сбережений, одним из каковых и является криптовалюта.

Один из ярких примеров, как говорят специалисты, это предвыборная кампания в США в 2020-м, когда стоимость взлетела до рекордных на то время $14,9 тыс. Также похожая ситуация сложилась при выходе Великобритании из ЕС (биткоин неоднократно дорожал).

Ну и, конечно же, на курс первой и главной криптовалюты влияет спрос и предложение. К примеру, если игроки рынка хотят купить монету, они выставляют крупные ордера на покупку, повышая стоимость актива. Но в случае, когда популярность достигает невысоких отметок и ей никто не интересуется, то курс находится на низких уровнях.

Фактически история биткоина началась еще в 2009 году. Однако криптовалюта тогда еще нигде не продавалась и о ней почти никто не знал, посему в первый год своего существования она стоила $0 за шт. А вот уже в следующем году курс начал расти.

В марте 2010 года курс подрос до $0,003, а в мае первая криптовалюта уже стоила чуть менее $0,01 за монету. Рекордной на тот момент отметки биткоин достиг в июле – $0,08.

Кстати, именно в 2010 году произошел известный случай с американцем Ласло Ханечем. Он заплатил 10 тысяч биткоинов за две пиццы Papa John's. С учетом того, что криптоактив сейчас стоит $60 тыс., то покупка Ханеча теперь эквивалентна примерно $613 млн.

Годы начального роста

Уже в феврале 2011-го биткоин берет паритет с американским долларом. С апреля по июль того года наблюдался первый по истине значительный рост курса. Цена достигла аж $31 за монету, свидетельствуют данные Вytwork.

Однако уже вскоре последовало падение. Первая криптовалюта в декабре 2011-го снизилась до $2. В 2012 году биткоин медленно дорожал и уже в декабре курс составлял $13.

В 2013-м наблюдались первые серьезные ценовые скачки. В апреле курс составлял $266, но уже спустя 2 месяца он снизился до $100. Конец года стал подъемным для криптовалюты. В декабре курс подскочил до рекордных $1242, однако под конец года рухнул до $1000.

А вот 2014-й был обвальным для "крипты". В феврале биткоин обвалился до $750, в марте уже составил $700, а в апреле и вовсе $530. При этом к концу года курс немного реабилитировался – $630.

В марте 2015 года курс главного криптоактива заметно упал – до $300. При этом большой всплеск стоимости зафиксировали в ноябре – с $225-250 в начале месяца до рекордного максимума 2015-го – $504 за штуку.

Уже осенью 2016-го биткоин достиг $780. Главной причиной специалисты называют то, что китайский юань обесценился по отношению к американскому доллару.

Рост стоимости: 2017-2020

2017-й стал переломным в истории биткоина. В начале года криптовалюта еще стоила $960, но уже в октябре преодолела отметку в $5000. К концу года биткоин взлетел до рекордных $13800.

Удачным годом для криптовалюты 2018-й назвать точно нельзя. В октябре курс снизился до $6300, а к концу года и вовсе стоил $4333.

В 2019-м курс несколько раз резко взлетал и обваливался. Сначала стоимость выросла из $4199 на начало февраля до $8721 в конце мая. Летом 2019-го курс продолжил расти. В июле он составил уже $12637, но к декабрю обвалился до $7240.

В начале 2020-го биткоин был очень неустойчив. Сначала COVID-19 объявили пандемией, позже обвалились основные американские фондовые индексы, а президент Штатов Дональд Трамп объявил о закрытии границ. Все это повлияло на стоимость.

Но летом начался рост курса биткоина. В июле стоимость достигла $10944, а уже до ноября она выросла и составила $18 000.

Год взлета – 2021

В 2021-м биткоин ставил рекорды стоимости почти каждый месяц, но год считается очень волатильным для курса. В январе главная криптовалюта взлетела до $40 700, в феврале – до $57 600, в марте – до $61 100, в апреле – до $63 600. Но после этого начался сильный обвал. Максимально криптовалюта откатывалась до $29 789 (данные CoinDesk).

Осенью курс вернулся к стабильному росту. Уже 20 октября стоимость взлетела до рекордных $66 733. На данный момент биткоин стоит $62 857 (курс 3 ноября).

В будущем первая криптовалюта может подняться до уровня $92-100 тыс. (2,62 млн грн). Как рассказал ведущий стратег Exante Янис Кивкулис, для достижения такой отметки может потребоваться 3-4 месяца.

Аналитики английской банковской корпорации Standard Chartered считают, что курс биткоина уже в 2021-м или к началу 2022 года может взлететь до отметки в $100 тыс. В долгосрочной перспективе стоимость может составить аж $175 тыс.

Аналогичные прогнозы озвучил и аналитик Bloomberg Майк Макглоун, который считает, что курс будет расти. По его словам, стоимость достигнет $100 тыс.

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