Еда за "крипту". Starbucks и McDonald’s начали принимать биткоины, но только в одной стране

В Сальвадоре, который первым в мире легализовал биткоин как платежное средство, появился "национальный криптокошелек" Chivo. Это приложение для смартфонов, платежи через которое стали принимать не только местные супермаркеты, но и представители глобальных сетей Starbucks и McDonald’s.

Каждый гражданин Сальвадора при регистрации получает биткоины на сумму в $30, сообщает Time. Это около 0,0005 биткоина.

Все 19 ресторанов McDonald's в Сальвадоре заключили партнерства с платежной системой Chivo. В итоге биткоинами можно рассчитываться и в заведениях сети, и в приложениях доставки при заказе еды из McDonald's на дом.

Как объяснил владелец торговой точки в Сальвадоре Энрике Эрнандес, главное преимущество криптокошелька – это скорость расчетов. Кроме того, местные продавцы научились дополнительно зарабатывать на колебаниях курса. Они переводят биткоины в доллары и обратно, и таким образом могут получать прибыль.

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Но есть и минусы. Например, бариста Хосуэ Мартинес рассказал, что платежная система часто работает некорректно. Сбои могут происходить из-за отсутствия качественной связи, но иногда их причину невозможно определить.

По мнению аналитиков, успех действующего президента Сальвадора на переизбрание во многом зависит от стабильности биткоина. В стране уже протестовали против колебаний биткоина.

Многие сальвадорцы отказались от участия в проекте, как только смогли конвертировать свои бесплатные биткоины в доллары через один из 199 банкоматов Chivo, установленных по всей стране. Раньше их было 200, но один сгорел в ходе антиправительственной акции протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд заявил, что курс биткоина может упасть до $10–15 тыс. Он отметил, что криптовалюта может продолжить свое падение уже в ближайшие месяцы. В тоже время, по данным Cryptocurrency exchange WhiteBIT, цена биткойна по состоянию на 13 октября составляет $55,2 тыс.

При этом, по прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в 100 тыс. долларов (2,6 млн грн). Если прогноз сбудется, инвесторы получат возможность буквально озолотиться.