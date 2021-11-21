В Сальвадоре создадут первый в мире 'Биткоин-сити'

Сальвадор намерен первым в мире построить "Биткоин-Сити", финансирование которого будет происходить за счет облигаций. При этом жителей этого города освободят от налога на доходы, имущество и прирост капитала.

Об этом сообщает Bloomberg. Для реализации проекта правительство страны уже заключило сделку с двумя крупными поставщиками блокчейн-технологий – Blockstream и Bitfinex. Эти компании помогут разместить облигации в сети Liquid Network.

Президент Сальвадора Найиб Букеле отметил, что на территории "Биткоин-Сити" будут построена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни – в частности, жилые дома и торговые центры. При этом жителям города не придется платить никакие налоги, кроме НДС.

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Построить крипто-город планируют в восточном регионе Ла-Уньон. А обеспечивать электроэнергией "Биткоин-Сити" будут с помощью геотермальной энергии, которую производят вулканы. Аналогичным образом власти намерены майнить криптовалюты.

Согласно расчетам, через 10 лет, когда закончится срок облигаций, годовая процентная доходность составит 146%. Это произойдет, в частности, благодаря росту курса биткоина. Главный стратег Blockstream Самсон Моу считает, что реализация этих планов позволит стране стать "финансовым центром мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Сальвадор первым в мире принял биткоин в качестве законного платежного средства. Также в стране появился "национальный криптокошелек" Chivo. Это приложение для смартфонов, платежи через которое стали принимать не только местные супермаркеты, но и представители глобальных сетей Starbucks и McDonald’s.