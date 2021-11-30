Криптовалюта спровоцировала энергетический кризис в одной из стран

Майнинг криптовалюты вызвал в Казахстане дефицит электричества. На фоне нескольких случаев с отключением электростанций, которые не справляются с возросшим уровнем потребления, в стране начнут ограничивать электроэнергию, поставляемую майнерам.

50 майнинговых компаний, официально зарегистрированных в Казахстане, уже предупредили, что они начнут "дозированно" получать электроэнергию, а в случае сбоев в сети их будут отключать первыми. Об этом, как сообщает Financial Times, заявил единый оператор по управлению электросетями Казахстана KEGOC.

Поводом для таких мер стали временные отключения электричества, которые наблюдаются в шести регионах страны с начала октября на фоне резкого скачка потребления электроэнергии. За прошедший год этот показатель вырос на 8% в сравнении со среднегодовыми 1-2%.

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Казахстанские чиновники уже обвинили в этом "серых" майнеров и незарегистрированные криптофермы. Местный депутат Дюсенбай Турганов призвал власть разработать новые меры регулирования и пресечь их незаконную деятельность.

К сложившейся картине приложил руку и Китай – ограничения, которые ввели в отношении криптовалют в 2021 году привели к переезду майнинговых компаний в Казахстан. Этому способствовали территориальная близость к КНР и дешевизна электричества в этой стране – для небытовых потребителей оно стоит 20 тенге/кВт-ч (1,24 грн).

В связи с этим президент Касым-Жомарт Токаев назвал Казахстан "страной номер два в мире по добыче криптовалют". При этом, по его словам, "финансовой отдачи" от майнинга в Нур-Султане не видят.

На это фоне власти Казахстана обязали легальных майнеров с января 2022 года платить компенсационный сбор в размере 1 тенге за каждый потребленный киловатт-час. Это не оставит майнерам выбора – либо сократить масштаб производства криптовалюты, либо же снова перевозить оборудование в другие страны.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, после запрета криптовалют в Китае доля Казахстана в мировом майнинге биткоина выросла до 18,1%. Это второй показатель после США, где производится до 35,4% всей первой криптовалюты.