Китай перестал быть главной криптофермой – в мире теперь новый лидер по майнингу биткоина

Китай после запрета криптовалютных операций вылетел из рейтинга стран, в которых добывают больше всего криптовалют. Зато США стали первыми – их доля в среднемесячном глобальном хешрейте чеканки новых биткоинов и обработки транзакций выросла до 35,4%. Еще в апреле доля США составляла 16,9%, а Китая – 46%.

Другие сильные "производители" биткоина – Казахстан и Россия – удвоили свои доли до 18,1%, и 11%, соответственно. Об этом свидетельствуют данные Asia.Nikkei. Высокие позиции этих стран, отмечают аналитики, возможны, потому что цена электроэнергии в обоих государствах составляет менее 1 цента за кВт*ч, что значительно дешевле, чем в других странах.

Однако смена лидеров на рынке майнинга криптовалют связана не только с китайскими запретами. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF).

Видео дня

"Данные подтверждают хешрейт-тренд, отмеченный в последнем опубликованном обновлении, сделанном в конце апреля 2021 года. В этот период было установлено, что эти три страны (США, Россия и Казахстан. – Ред.) уже увеличивали долю до введения суровых мер в Китае", – сообщил руководитель отдела цифровых активов в CCAF Мишель Раухс.

Ключевым драйвером остановки криптомощностей Китаем стало, по мнению экспертов, усиленное правительственное давление на провинцию Сычуань – промышленный телекоммуникационный, металлургический, машиностроительный и медико-фармацевтический центр КНР. Цель давления – сокращение выбросов СO2 ради сохранения тибетских лесов и заповедных ландшафтов.

"Когда Пекин ввел жесткие меры и полностью запретил все транзакции с криптовалютой, биткоин упал в цене. Но поскольку участники рынка осуществили переход на возобновляемые источники энергии и нашли дополнительные мощности, его цена только за последний месяц выросла на 24%", – отметили в CCAF.

В результате санкций КНР глобальный хешрейт снизился на 38%. Но в июле и августе наблюдался "откат", поскольку китайские майнинговые предприятия переместились за границу. Многие переехали в Малайзию, поскольку цена электроэнергии в этой юрисдикции – $0,05 за кВт*ч. Доля хешрейта Малайзии выросла с 3,44% в апреле до 4,59% в августе.

В обозримой перспективе наиболее привлекательными локациями для криптомайнеров будут страны с наибольшим избытком энергии, считает основатель платформы энергетического анализа Japan NRG Юрий Хамбер. "Плюс, конечно же, те, у которых есть большие и дешевые земельные участки", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Китай давно выражает недовольство касательно криптовалют из-за потенциальных возможностей этой сферы для мошенничества и отмывания денег. Еще одна причина – чрезмерное потребление электроэнергии во время майнинга.

На этом фоне поиск новых стабильных источников энергии становится для майнеров главным приоритетом. Для этого криптомайнеры заключают сделки с операторами АЭС, у которых есть дополнительные резервные мощности и нет выбросов CO2:

C декабря 2021 года видным "атомным" криптопроектом станут поставки электроэнергии из ядерного генератора Energy Harbour Corp для одного из крупнейших вертикально-интегрированных криптомайнинговых центров США – Standard Power в штате Огайо.

Активно продвигается инициированный выпускниками Массачусетского технологического института стартап Startup Oklo. В рамках этого проекта планируют строить небольшие ядерные электростанции мощностью около 10 Мвт. Для этого стартап подписал 20-летний договор c Compass Mining – компанией, предоставляющей оборудование для криптобизнеса.

По данным криптобиржи Whitebit, курс биткоина по состоянию на 15 октября поточного года составляет $59,9 тыс. Впервые за пять месяцев курс биткоина приблизился к историческому рекорду.