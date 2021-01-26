Украинцам снизили тарифы на газ, но все равно придут огромные платежки за отопление: сколько заплатим

В Украине с 1 февраля тариф на газ для населения снизят примерно на 30% до 6,99 грн за кубометр. Цены же на голубое топливо, которое используют для генерации тепла и подогрева воды, не пересмотрели. В результате суммы в платежках за тепло и горячую воду не только не снизятся, но даже вырастут.

О том, как и почему придется больше заплатить за отопление в феврале, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нет, во всяком случае так обещает премьер-министр Денис Шмыгаль. Кабмин договорился с Ассоциацией городов до конца отопительного сезона тарифы не повышать, хотя экономические обоснования для этого будут.

Как рассказывают источники в правительстве, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по рыночной цене, однако задолженность разрешит выплачивать небольшими траншами. А в будущем Кабмин попытается найти средства, чтобы компенсировать разницу между экономически обоснованным и действующим тарифом.

В январе в Украине наступила настоящая зима. Температура воздуха на улице упала, для обогрева домов пришлось использовать больше Гкал тепла, в результате украинцам придется заплатить за тепло значительно больше.

Новые платежки придут до 15 февраля и, вероятно, могут спровоцировать очередную волну недовольства. И это с учетом, что митинги против высоких тарифов до сих пор проходят по всей стране, а в январе расходы на тепло в некоторых квартирах уже выросли почти в два раза.

В среднем, как видно на инфографике ниже, составляющая газа в тарифе на отопление – около 80%. Поэтому после подорожания голубого топлива неизбежно будут расти цены и на тепло, горячую воду.

До мая 2021-го Кабинет министров регулирует стоимость голубого топлива для поставщиков тепла и горячей воды. Сейчас цена для них считается по специальной формуле, где есть две главных составляющих: цена на газовом хабе TTF с 1 по 22 число и курс доллара.

Из-за подорожания голубого топлива на мировом рынке больше придется платить и поставщикам тепла и горячей воды.

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